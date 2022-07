La mancha de la paz

SEÑOR DIRECTOR:



EL TIEMPO (13-7-2022) hace una referencia a los resultados del proceso de paz del actual gobierno. Entre estos se lee que 181.833 hectáreas fueron entregadas a 34.189 familias, lo cual da un promedio bajo.

No obstante, lo que sí se percibe como una mancha oscura es lo denunciado por este mismo diario el 10-7-2022 sobre un supuesto saqueo de la plata de la paz por poderosos funcionarios.



Muy grave que se involucre a Emilio Archila, exconsejero presidencial; Luis Alberto Rodríguez, jefe del DNP, y Álvaro Ávila, exjefe de Regalías. Los dos últimos han “trabajado” en llave, relacionados con certificaciones para 500 proyectos que no cumplían con los requisitos.



Contraloría, Fiscalía y Procuraduría investigan, además, una presunta cartelización de proyectos de paneles solares en La Guajira y Cesar, cuyo valor asciende a $ 35.066 millones. He aquí la razón por la cual son tan bajos los resultados de la implementación de los acuerdos, sobre los que están puestos los ojos del mundo.

Fidel Vanegas Cantor

El Gobierno también tiene parte

Los precios de la canasta familiar por las nubes, supuestamente por el dólar muy alto, cuando en realidad es el Estado, en parte, el causante de los precios altos en nuestros mercados. No hacen nada para solucionar los problemas de las vías terciarias, lo que lleva a que el campesino no pueda sacar sus productos. Hablé en estos días con un agricultor de San José del Guaviare, otro de Santa Sofía y Moniquirá, quienes me dijeron: “Me tocó dejar perder mi cosechas por falta de vías”. Y lo peor es que cuando han podido llevar los productos al pueblo, los precios no compensan la inversión.

Mientras el Gobierno no forme los centros de acopio para que el campesino pueda vender y dejar a un lado los precios que fijan los acaparadores, seguiremos echándoles la culpa a los terceros.

Alfonso Ramírez Melo

Deserción escolar

Uno de los artículos publicados por este diario informa que cerca de la mitad de los estudiantes de primaria no termina su bachillerato. Con base en esto, es importante señalar otras causas que tienen que ver con que los estudiantes abandonen el sistema escolar. Me refiero a que muchos niños se van de la escuela por la situación laboral de sus padres. Es muy común escuchar decir a los padres que deben sacar a sus hijos del colegio porque se van a vivir a otro lugar, debido a que perdieron su trabajo. Estos niños, al llegar a otro municipio, o bien no los matriculan, o muchos desertan al poco tiempo, normalmente porque no se adaptan al ambiente en ese nuevo colegio; a otros no los matriculan porque los padres no encuentran la ocupación deseada y tienen que seguir buscando empleo en otros lugares. En cuanto a la deserción en la secundaria, se da, en contadas ocasiones, porque en los colegios de validación les ofrecen la posibilidad de culminar el bachillerato en 6 meses o porque en un mismo año puede hacer dos. Lo anterior sin desconocer también lo que viene ocurriendo con el acoso escolar, que también lleva a la deserción, pues los estudiantes prefieren quedarse en su casa para evitar insultos o agresiones.

Henry Sarabia Angarita Facatativá