La lucha contra el microtráfico

En buena hora, este gobierno inicia desde el Congreso mismo una gran lucha frontal contra las drogas en todas sus manifestaciones, como venta, consumo, dosis mínima autorizada y, sobre todo, con drásticas sanciones a quienes las venden en escuelas, colegios, universidades, envenenando a nuestros jóvenes.



Enfrenta la nueva norma contradictores en todas las esferas, quienes en su momento no hicieron nada por ganar esta lucha. Llegó la hora de que la ciudadanía en general –familia e instituciones educativas– cierre filas con el Gobierno a fin de ganar esta guerra contra la drogadicción.



Rafael Antonio Córdoba Ardila

La publicación del borrador del decreto que pretende incautar cualquier cantidad de droga que se porte en un espacio público ha generado todo tipo de inconformidad, malestar y resquemor, pero muy pocos han asimilado y entendido el verdadero propósito del Ejecutivo para reducir el consumo y proteger particularmente a los niños y jóvenes en los parques, colegios y universidades.



Seguramente no sea la solución definitiva del desbordado microtráfico, pero sí una manera de proporcionar elementos para que la policía actúe sin temor a equivocaciones.



Quienes critican, censuran y obstaculizan esta sana intención que apoya a padres de familia, educadores y sociedad de enfrentar este flagelo, simplemente están impidiendo que se avance con responsabilidad en este propósito nacional y se olvidan de sus propios hijos y de las generaciones futuras.



Gerardo Dussán D.

Bogotá

El jueguito del Eln

¿Qué va a pasar con el Eln? Todo indica que, desafortunadamente, no devolverán en el plazo dado a todos los secuestrados.



La dirigencia de esa guerrilla debe pensar bien las consecuencias de sus acciones, pues no necesitan ninguna comisión internacional para liberar a quienes han privado de su libertad.



Ellos deben dejar ese crimen de lesa humanidad, tienen que demostrar voluntad de negociación o se exponen a las fuerzas legales del Estado. Lo más lógico es que sea con el respaldo de la inmensa mayoría de colombianos, cansados de los atropellos y la destrucción de la riqueza, inclusive de la ecología del país, no solo con petardos al oleoducto sino con la minería ilegal.



El gobierno pasado tuvo mucha voluntad, que no aprovecharon los del Eln, pero no pueden seguir en ese jueguito.



Ángel María Aguilar

Bogotá



