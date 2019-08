La locura del ‘brexit’ / FORO DEL LECTOR

SEÑOR DIRECTOR:



Soy del País de Gales (Reino Unido) y estoy pasando julio y agosto en Bogotá. Leí en el periódico EL TIEMPO, este 13 de agosto, el reportaje sobre la amenaza de un brexit duro si el Reino Unido y la Unión Europea no llegan a un acuerdo antes del 31 de octubre. Creo que es importante darse cuenta de que el gobierno conservador, bajo el nuevo líder, Boris Johnson, ha entrado en un juego político muy peligroso solo para ocultar el hecho innegable de que no tiene la capacidad de negociar de manera significativa ni positiva. De verdad, nadie sabe todavía cómo sería posible evitar problemas en la frontera entre la República de Irlanda (miembro de la UE) e Irlanda del Norte (una parte del Reino Unido) si hubiera una salida de la UE sin acuerdo. Es importante reconocer que nadie votó a favor de un brexit duro en el referendo de 2016, y ahora la única esperanza es que el Parlamento británico tome las medidas necesarias para poner fin a la locura de brexit.

Graham Davies

Profesor de español

El sueño de Luther King

SEÑOR DIRECTOR:



Casi desde sus orígenes como nación, el racismo ha acompañado la historia de Estados Unidos. La literatura, desde La cabaña del tío Tom y las novelas de Faulkner, no ha cesado de ocuparse del tema. Es paradigmática la historia de Rosa Parker, la costurera negra que en el apogeo de la segregación se negó, en un autobús, a ceder un puesto reservado para blancos. Para la misma época, Martin Luther King pronunció su discurso ‘Yo tuve un sueño’: que había soñado que los niños y niñas negros jugaban de la mano con los niños y niñas blancos. El racismo todavía sigue abriendo heridas en el alma americana.



Acaba de morir Toni Morrison, la primera mujer afroamericana en ganar el premio Nobel de Literatura. Cuando recibió el galardón, la Academia decía que premiaba una historia sociopolítica de su raza impregnada de poesía.

Gabriel Cuadro de la Hoz

Bogotá

Persona animal

SEÑOR DIRECTOR:



En la Corte Constitucional se ha abierto el debate sobre el derecho de los animales (EL TIEMPO, 9 de agosto, página 1.2), y varios expertos han aprovechado para sugerir que se los debe declarar personas (persona animal), sin deberes pero con derechos. Todo con ocasión del estudio de una tutela que interpuso el zoológico de Barranquilla para que se revocara la salida de Chucho, oso andino o de anteojos que permanece en cautiverio desde el 2017.



No veo por qué no se puede considerar a los animales persona animal. Sería una más en el ordenamiento natural de las que existen. Están por considerar: la persona humana, la persona jurídica, y no olviden que existe la persona divina. El animal es un ser vivo que actúa y siente, que debe ser cuidado y protegido y está en compañía del hombre desde el inicio de la creación. Sin los animales, el hombre no subsistiría. Que sea esta una buena oportunidad para que la Corte, de una vez por todas, tome una actitud que piden la gran mayoría de los seres humanos que quieren a los animales y actúan en su defensa, y los desea proteger en virtud de que han sido muy maltratados por el hombre.

Iván Grillo L.

Barranquilla