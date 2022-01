SEÑOR DIRECTOR:

El salario mínimo subió un 10 por ciento, como se sabe, siendo un aspecto, según expertos, que puede empujar la inflación. Pero además, motivó para que, especialmente las empresas pequeñas, lo piensen más a la hora de abrir puestos de trabajo. Por otro lado, ese aumento ya se lo comieron las alzas. Los productos de la canasta familiar están por las nubes, y vienen las del transporte, la gasolina, etc. Así que el poder adquisitivo de los del mínimo, sin olvidar a millones que viven del rebusque, no mejoró y, a lo mejor, está peor que antes.

Por todo ello, uno mi voz a la de un lector que pidió al Gobierno hacer algo por el control de precios. El mercado los regula, se dice. Pero cómo es que hay cosas que han subido más del 100 por ciento; el pollo, el 35 por ciento, así como las carnes, en un 60 por ciento. Yo no soy economista, soy un simple ciudadano de a pie, pero si el Gobierno no les para bolas a estos aspectos, todo se podría complicar. La inflación muestra sus narices.

Dagoberto Castaño Paredes

¿Qué dicen los candidatos?

SEÑOR DIRECTOR:

Me refiero a su editorial ‘Muerte en la frontera’, sobre la masacre en Arauca. En efecto, no se puede dejar solos a los araucanos, que ha sido un pueblo trabajador y sacrificado. Pero, sobre todo, olvidado; como pasa con Chocó y otros departamentos.

Nuestro país ha tenido la desgracia del narcotráfico, que todo lo ha corrompido y nos ha costado muchas vidas. De este negocio criminal han vivido guerrillas como el Eln y las bandas criminales, que son los que defienden las rutas, las zonas de cultivo, etc. Pero en medio de fuegos cruzados hay una población civil que el Estado tiene que proteger, y ofrecerle oportunidades.



Se necesitan vías, salud, educación, tecnología, justicia y Fuerza Pública. Se necesita, en fin, Estado. Ya vienen las campañas políticas. Esperemos ver las propuestas de los candidatos sobre estos graves problemas.

José Francisco Piñeres

POT y movilidad

SEÑOR DIRECTOR:

Qué tristeza leer que solo se hará la ALÓ Sur, mientras que la ALO Norte, con todos esos terrenos comprados, será olvidada y no sabrán qué hacer con esta zona verde. Ni siquiera pensaron en hacer una avenida que descongestionara la salida de buses de colegios y tractomulas que vienen del sur. Dos horas Bogotá-Chía es una tortura. Increíble que no se piense hacia el futuro en una ciudad en la que nos ahogamos porque no se planea.



Seguiremos llenos de maletines naranjas y bolardos amarillos hasta que reaccionemos y pidamos una buena organización... Pobres niños, que en el futuro deberán aguantar este caos.Inés Garcia-Reyes

SEÑOR DIRECTOR:

El POT recién decretado por la alcaldesa reduce las pocas y destrozadas vías y traerá como consecuencia atraso en el desarrollo de la ciudad, que se verá permanentemente atascada. También es censurable que el IDU haya reservado la mayor parte de sus recursos del 2021, cuando la malla vial está totalmente deteriorada. ¿En manos de quién está el destino de nuestra capital?

Héctor-Bruno Fernández Gómez