La independencia institucional

SEÑOR DIRECTOR:



Por lo que vemos y escuchamos desde el balcón de la Casa de Nariño, al presidente Petro no le gustan las limitaciones y los controles propios de nuestra institucionalidad democrática y cree que nuestros legisladores, también elegidos por el pueblo, deben aprobarle a las volandas, por las buenas o a las malas, todos sus proyectos de ley.

Ojalá las otras dos ramas del poder público -Legislativa y Judicial- no permitan la usurpación de su independencia constitucional, y que el país no se deje intimidar por la advertencia de una posible revolución si no le aprueban sus proyectos de ley.



Qué pesar que el Gobierno en vez de mostrar coherencia y sensatez, e inspirar confianza y credibilidad, cada día genere más confusión e inestabilidad nacional.

Luis Iván Perdomo Cerquera

Bogotá

El paraíso del cine



SEÑOR DIRECTOR:

​

Con el corazón arrugado me despedí de Cinema Paraíso. Veinte años de cine independiente, moderno, activo, variado, que siempre buscaba y ofrecía excelentes películas francesas (sí, soy francesa) y de muchas otras regiones del mundo. Nosotros íbamos con frecuencia, y siempre salíamos renovados en el diario vivir y en las reflexiones hacia el porvenir de nuestro planeta. Era como penetrar en un humilde rincón del paraíso. Pero la pandemia nos confinó en nuestro home, sweet home, dos años eternos durante los cuales nos fue indispensable aprender a usar mejor el tic-tic del televisor, a buscar películas de Netflix u otros servidores, a veces buenas, otras veces lamentables.



Federico, siempre te hemos admirado, has sido un gran luchador, culto, recursivo, progresista. Te acompañaremos en tus nuevos proyectos, deseándote merecidos éxitos.

Ghislaine Ibiza de Restrepo

Posesión de Carlos III



SEÑOR DIRECTOR:



Obviamente, el príncipe Carlos está más preparado para convertirse en Carlos III, rey del Reino Unido y de la mancomunidad, de lo que fue Isabel, hace 70 años, para llamarse Isabel II, en medio de una Guerra Fría entre dos superpotencias que amenazaban una pseudo paz mundial.



Fue una época en que las monarquías europeas todavía se miraban casi al nivel de la divinidad. Una era en la que un invento revolucionario comenzaría achicar las distancias de las naciones: la televisión, por lo pronto en blanco y negro.



En 2023, para un ya anciano príncipe, las redes sociales, el metaverso y la inteligencia artificial, en su día de posesión, un sábado 6, sacarán sus mejores armas de vigencia quizás para más de la mitad de la población mundial.



Quizás dentro de unos pocos años Carlos III renuncie por voluntad propia a su trono por causa del inevitable peso de los años y alguno de sus hijos asuma como rey del Reino Unido y una mancomunidad más pequeña. Una monarquía que para muchos europeos, como sucede con otras del continente, además de las asiáticas, ya está mandada a recoger dentro de una sociedad cada vez más incluyente.

Fernando Cortés Quintero