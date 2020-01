La indecisión de la Corte

Señor Director:



Los colombianos estamos sorprendidos y preocupados porque la Corte Suprema de Justicia está ‘ad portas’ de paralizarse debido a la falta de ‘quorum’ para elegir a su presidente, a quienes ocupen las siete vacantes que tienen en el alto tribunal y al fiscal general de la Nación. Es increíble que los 16 magistrados no hayan sido capaces de ponerse de acuerdo para definir los nombramientos que tienen pendientes; y que en el caso de la Fiscalía General sume casi nueve meses de interinidad. En el país se percibe que la justicia se ha venido politizando, y queda la duda de si el actuar de los magistrados está relacionado con esta infortunada tendencia.



Mario Patino Morris

***



Señor Director:



¿Quién hace justicia sobre la justicia? Son siete las vacantes a partir de la salida próxima, en menos de un mes, y sería el colmo llegar a ese extremo. Dios quiera que eso se defina pronto para poder contar con un orden, empezado por la casa y acabar con la incertidumbre. Se ha vuelto una física falta de respeto para el pueblo.



Tito Rovira

Reglamentar los taxistas

Señor Director:



Es urgente que reglamenten las plataformas como Uber. Por mil motivos, pero sobre todo porque el ciudadano no puede estar en manos de los taxistas, unos buenos, pero muchos abusan. Algunos no ponen la cartulina con las unidades, pero tampoco oprimen el taxímetro y, entonces siempre cobran más. Que se legisle y se los obligue a que se arranque, como en las plataformas, conociendo uno lo que va a apagar. ¿Por qué no? Por eso no aceptaron la tableta.



Pedro Samuel Hernández

Revaluar las cámaras

Señor Director:



Las cámaras instaladas en la ciudad, denominadas salvavidas, que tienen muy buena resolución, cabe mencionar, si se pone en contexto su nombre no cumplen con esta labor, ya que su fin principal es recaudar dinero de los diferentes infractores. A la hora de un accidente, este sucede no obstante estar la cámara; por tanto, su nombre debería revaluarse. Por otro lado, y teniendo en cuenta los últimos acontecimientos de vandalismo en la ciudad, el enfoque de estas cámaras debería estar en hacerles seguimiento a estos grupos o personas que dañan el buen nombre de la ciudad, y así poder judicializarlos; en este caso sí se podrían llamar salvavidas.



Vihanney Corredor

El Dorado y el ruido

Señor Director:



En los debates sobre las ampliaciones de El Dorado se pasa por alto un factor que afecta a cientos de miles de ciudadanos en forma grave: el ruido de los aviones. Todo el noroccidente hasta la calle 200 está sometido a ruidos varias veces superiores a los considerados máximos en todas las ciudades del mundo. Hay aquí un serio problema de salud pública. La Aerocivil no tiene la capacidad de controlarlo, y todas las autoridades se desentienden, mientras se anuncia una tercera pista u otra barbaridad que agravará este serio efecto sobre los ciudadanos.



Óscar E. Jiménez M.

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co