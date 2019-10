La impunidad en Colombia

Señor Director:



Después del desorden que causó la aparatosa huida de Aida pasamos a una preocupante noticia que no tuvo mucho eco. Por EL TIEMPO fuimos informados de que, según las cifras de Transparencia por Colombia y la Fiscalía General de la Nación, la impunidad en nuestro país es del 94 por ciento. Es decir que de cada cien delitos, tan solo se castigan seis. ¡Aterrador!

El problema es más grave aún si tenemos en cuenta que este 94 por ciento de impunidad se refiere a la criminalidad aparente, es decir, el conjunto de delitos que llegan al conocimiento de la autoridad. No a la totalidad de los que efectivamente se perpetran. Tampoco incluye la criminalidad oculta, consistente en el conjunto de delitos cometidos, pero que no llegan al conocimiento de las autoridades, y se la conoce como ‘cifra negra de la criminalidad’. En verdad, deberíamos estar preocupados.



Marco Antonio Muñoz Rodríguez

Movilidad no desembarga

Señor Director:



Hace cerca de año y medio recibí con sorpresa una notificación del embargo de mi cuenta bancaria por la Oficina de Movilidad de Bogotá. Se trataba de una infracción menor (cruce a la izquierda prohibido) que databa del año 2004, o sea que ya había caducado, pero sin embargo me fue impuesta. De todas maneras, al día siguiente pagué la multa y así quedé a paz y salvo con la entidad.



Desde entonces estoy esperando que la Oficina de Movilidad le comunique a la entidad bancaria que ya se efectuó el desembargo para que mi cuenta vuelva a la normalidad. Esta situación me ha ocasionado innumerables perjuicios, y, no obstante mis muchos intentos por lograr que de la misma manera como Movilidad había enviado al banco la notificación de embargo hiciera lo propio con la del desembargo, no he podido lograrlo.



¿Por qué quienes cometen gravísimas infracciones y acumulan millones de pesos en deudas aparentemente no reciben sanción alguna? ¿Habrá quien responda?



Julia Brociner

Bogotá

Ciclistas imprudentes

Señor Director:



Mi medio de transporte preferido en Bogotá es la bicicleta. Pero se vuelve de alto riesgo cuando, por falta de cultura ciudadana, los ciclistas no respetan las mínimas normas de seguridad.



Fue así como el pasado jueves 26 de septiembre a las 7 p. m., al subir por el puente de la carrera 11 con calle 107 de sur a norte en mi bicicleta, un ciclista me adelantó por el costado izquierdo, sin percatarse de que venía otro bajando. Su reacción fue empujarme, y me hizo caer.



El golpe me dejó inconsciente por varias horas y con 5 días de incapacidad. Afortunadamente, un señor Ricardo, a quien no conozco, me auxilió y cuidó mis pertenencias, al igual que la familia Valencia, con quienes estoy muy agradecido, pues fueron mis ángeles en estas difíciles circunstancias.



Por favor, más precaución y cuidado les pido a los usuarios de las ciclorrutas y ciclovías. Ojalá el nuevo alcalde desarrolle una muy buena campaña de cultura ciudadana, pues esta es casi que inexistente.



Javier Pombo Rodríguez

Bogotá

