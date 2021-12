La importancia de la tercera dosis

SEÑOR DIRECTOR:

La cepa ómicron del coronavirus llegó a Colombia. Hoy, con mayor razón, tenemos que vacunarnos con las tres dosis que ofrecen las farmacéuticas. El mes de enero será una locura a nivel mundial por contagios y muertes por fiestas de fin de año.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, a quien ya le había dado covid, cumpliendo con el esquema completo de vacunación, recayó por segunda vez. En Colombia está disparado también el dengue, que se confunde inicialmente con el covid. No nos relajemos por completo, no nos visitemos en lo posible y conservemos la alerta.



Tapabocas, lavado de manos, distanciamiento social, pero sobre todo las tres vacunas, para en algo frenar este virus que no se puede controlar. Ojalá no lleguemos a cerrar fronteras como en Israel y Japón.

Helena Manrique Romero

No dar papaya

SEÑOR DIRECTOR:



La inseguridad en las grandes ciudades es impresionante. En Bogotá vive uno angustiado. El otro día, una mujer hablaba en la calle. Otra pasó y le dijo: "No dé papaya". La de la llamada guardó pronto su aparato electrónico. No se puede dar papaya con los carros ni con las bicicletas, ni con nada. Por eso me parece buena la idea que salga el Ejército a ayudar. Ellos nos dan más confianza, una sensación de que estamos más cuidados. La Policía, que hace lo mejor que puede, no es suficiente en esta ciudad inmensa, en la que hay bandas organizadas. Y tenemos que ser solidarios. Avisar, poner alertas, estar de la mano con las autoridades. Y, sí señor, no dar papaya. No dejar el carro solo, por ejemplo, porque este delito se ha incrementado. Y, por favor, hay que perseguir a los reducidores.

Pedro Samuel Hernández

Paisaje de escombros

SEÑOR DIRECTOR:

‘Escombros clandestinos’, tal es el ripio y los desechos de obras de construcción dejados en cualquier anden o calle de Bogotá dentro de bolsas de lona por informales a quienes malos vecinos pagan dinero con tal propósito. Lograr que las empresas de aseo las recojan es una labor titánica, no siempre exitosa; por lo cual tales escombros ya se han convertido en parte del paisaje urbano y causado no pocos daños a la comunidad en conjunto. No es necesario pagar a los informales para su disposición, las empresas están en la obligación de recogerlos en los domicilios. Falta mayor información de la Alcaldía, de la Uaesp, de las mismas empresas de aseo.

Mayo Monroy

Entre el dolor de hoy

SEÑOR DIRECTOR:

En palabras del papa Francisco, a cada uno de los humanos nos toca traducir la esperanza en la vida concreta de cada día, en las relaciones humanas, en el compromiso social con el otro, especialmente con aquel que es más vulnerable. Hay muchas formas de pobreza que siguen siendo un flagelo para el mundo. A los cristianos, de manera particular, nos toca hoy acompañar a esas pobrezas, que tienen un nombre y un rostro concreto, y que piden a gritos una auténtica revolución de la ternura.

Domingo Martínez Madrid

Baños de Valdearados, Burgos (España)