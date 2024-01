La eutanasia, un acto de amor

SEÑOR DIRECTOR:

​

En días pasados leí una carta acerca de la eutanasia, y encuentro que relativamente hace poco la Corte Constitucional se ocupó del tema, ya decantado en casi todo el mundo desde hace mucho tiempo.

Lo que no he podido compartir, desde todas las doctrinas y jurisprudencias, es que nadie se da por enterado de que la eutanasia es un acto íntimo, es un acto de amor. Que un juez o un médico deban dar el visto bueno es, por decir lo menos, un acto arbitrario y soberbio.

No es posible que haya que pedir permiso acerca del personalísimo acto de morir. La eutanasia es para no prolongar una existencia que ya no es vida. Como dijo alguien aquí, hasta el olvido nos llega tarde, y agrego: atrasada la muerte también.

Jorge Rodrigo Castilla Rentería

El Cauca, sin Dios ni ley

SEÑOR DIRECTOR:



Sin Dios ni ley, en Timbío, Cauca, mandan los grupos ilegales, especialmente la columna de las Farc Jaime Martínez. Sus pobladores son censados y tienen que portar un carnet de circulación, los dueños de vehículos son obligados a mantener los vidrios abajo, so pena de que los acribillen a tiros, y lo peor, los visitantes tienen que tener autorización de estos criminales para poder transitar por esta parte del país. Además, por todo el territorio hay pancartas alusivas al grupo criminal.

Esa es la otra Colombia, que poco a poco el Gobierno nos ha ido quitando, al dejar que los grupos al margen de la ley tomen como propios estos territorios y desplacen a miles de colombianos de bien que están en medio del conflicto de estas organizaciones. El Cauca, en manos de criminales. La ausencia del Estado se hace evidente y cada vez es más crítica en esta zona del país.

Fabio Jesús Forero Sánchez

Misión La Guajira

SEÑOR DIRECTOR:

​

Aplausos para el Departamento de Prosperidad Social; a su directora, Laura Sanabria; al Grupo Aval y a la Casa Editorial EL TIEMPO, así como al Grupo Prisa y a La W por lanzar la Misión la Guajira, que incluye para este olvidado departamento soluciones tangibles en educación, seguridad alimentaria, agua, energía, entre otras. La Alta Guajira es tan hermosa que amerita un gran impulso para el turismo, y prueba de ello es la llegada de un crucero por estos días al cabo de la Vela.

Este tipo de proyectos deberían replicarse en otras regiones deprimidas de Colombia, en particular para el departamento del Chocó, otro olvidado por la gran mayoría de los gobiernos de turno.

Alberto Merchán Acosta

Un problema de nunca acabar

SEÑOR DIRECTOR:



El problema de la llamada ‘trocha de la muerte’ o ‘trocha del olvido’, aquella vía entre Quibdó y Medellín, no es de hace veinte años, sino de hace más de un siglo. De hecho, a inicios del siglo XX, un aspirante a la presidencia enfatizó que en dicha región hay tanto oro que se podría pavimentar la vía entre Quibdó y Medellín con lingotes.

Desde entonces todo ha quedado en palabras, además de diseños mal ejecutados. En Colombia hay más de 115 municipios en riesgo, y lo acontecido en la vía entre Quibdó y Medellín se había advertido hace más de 17 días.

Fernando Cortés Quintero