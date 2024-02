La elección de Fiscal

SEÑOR DIRECTOR:



Suenan muy extrañas las manifestaciones de algunas organizaciones internacionales sobre la elección del Fiscal General en el país. La Corte Suprema, en algunos casos, se ha tomado hasta más de un año para elegir el nuevo representante del Ministerio Público. Dado lo anterior, cuesta entender la presión que quieren ejercer estos organismos, que sumados al afán del Gobierno han generado un clima de malestar, caos y desconfianza que el país no se merece.

Los colombianos estamos cansados de tanta confusión. No es posible que cada semana estrenemos un escándalo casi siempre originado desde el Gobierno, que mantiene una condición activista y muy poco de estadista.

Mario Patiño Morris

SEÑOR DIRECTOR:



La actual elección de Fiscal General de la Nación parece una telenovela en lugar de un debate serio sobre el tema. De acuerdo con nuestra Constitución Política, corresponde al Presidente de la República enviar una terna a la Corte Suprema para que esta seleccione entre ellas a la persona más apta para desempeñar el cargo. El Presidente envió la terna desde el 20 de septiembre de 2023 a la Corte y esta aún no ha elegido. La Corte no debe demorar esta elección debido a que ya se han estudiado las hojas de vida de las seleccionadas, que cumplen con los requisitos de estudio y experiencia jurídica que se exigen. Por tanto, es entre estas tres candidatas que la Corte debe seleccionar y no votar en blanco. Este es un concepto y no una presión.

Fredi Becerra Mosquera

Buenas noticias

SEÑOR DIRECTOR:



Bavaria ha decidido construir una planta acopiadora de cebada en Boyacá, materia prima para la elaboración de la cerveza, lo cual es una superbuena noticia. Igualmente, los zapateros, industria insigne de Bucaramanga, en los próximos días tendrán una feria del calzado a la cual asistirán clientes locales y de países vecinos. Estos ejemplos se replican a nivel regional y son el único antídoto contra los atajos que el Gobierno busca para imponer su ideología y destruir el sector privado.

El empresariado debe ignorar los tsunamis diarios transformándose en empresas con las mejores prácticas y, simultáneamente, enfocarse no solo en reducir costos y gastos, privilegiando la generación de ingresos. La institucionalidad garantiza el mediano y largo plazo.

Gabriel Remolina Ordóñez

Con la lupa en la salud mental

SEÑOR DIRECTOR:



Muchas veces hemos ignorado nuestra salud mental, pero esta es igual de importante que nuestra salud física.

De acuerdo con cifras suministradas por el Instituto Nacional de Medicina Legal, entre enero y julio del año 2023 la tasa de suicidios se incrementó un 15,73 por ciento. Este inquietante panorama lo entregó la Procuraduría General de la Nación.

Esta cifra es bastante preocupante, ya que la depresión no respeta edad y puede atacar tanto a un menor como a un adulto mayor. Quisiera hacer un llamado a priorizar la salud mental y a combatir los pensamientos intrusivos. “Está bien no estar bien”.

Melanie Giulianna Sanabria Franco