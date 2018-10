La educación, en apuros / Foro del lector

Señor Director:

​

La educación pública se encuentra en crisis como producto de irregularidades que vienen de tiempo atrás. La universidad pública es la puerta a las oportunidades que las personas de bajos recursos vemos para poder acceder a un trabajo, para ser alguien en la vida y, muchas veces, para apoyar la situación económica familiar.

Así, pues, la importancia que colegios y universidades públicas tienen en la sociedad es muy grande. Las inyecciones de recursos que se les den a estas fuentes del saber llevan a que se incremente el número de niños y jóvenes que puedan estudiar. Además de todo esto, es un derecho fundamental.



Hoy debemos analizar las cifras. Son 3,2 billones de pesos que nos hacen falta para, al menos, terminar el año, 15 billones para inversión y 700.000 millones para Colciencias.



Pero el problema es que también se está poniendo en riesgo el futuro del país, el futuro de millones de niños y jóvenes que seremos los próximos empresarios, arquitectos, ingenieros, etc. Somos el futuro de un país acostumbrado a vivir con las injusticias que se ven a diario.



Ronald Santiago Morales Sánchez

Estudiante de la Universidad Nacional

Sobre una columna

Señor Director:

​

Me parece que la columna ‘Que rompan todo’ (13-10-2018), del escritor Adolfo Zableh Durán, atenta contra principios esenciales de la convivencia. El articulista suele burlarse de todo y de sí mismo, y eso está bien, y lo hace con un buen sentido del humor. Sin embargo, en esta columna invita a los estudiantes y a la sociedad en general a realizar acciones atentatorias contra todo lo que signifique paz, armonía, cordialidad y tolerancia. La educación pública en su etapa universitaria tiene un grave problema de financiación que se debe atender en la medida de las posibilidades de un país con limitaciones fiscales, pero la solución no es romperlo todo. Tenemos un gobierno amigo del diálogo social y de buscar soluciones, que suele afirmar que haya propuestas y no protestas, soluciones y no agresiones.



Invitar a la violencia no puede ampararse en la libertad de expresión ni en la generosidad de un diario tan importante.Jaime Uribe Botero

La calle de los aprendices

Señor Director:

​

Soy residente del barrio Ciudad Berna, situado entre la carrera 10.ª y la avenida Caracas y calles 11 y 12 sur, seis cuadras mal contadas. Resulta que nos invadieron las escuelas de conducción de carros y motos por toda la calle 12 sur, costado norte del canal Fucha. A veces es imposible circular debido a la cantidad de carros y motos manejados por aprendices de conductores, que ponen en riesgo la vida de niños y adultos mayores que caminamos por estas calles. Hemos acudido a la Policía y a la Secretaría de Movilidad, sin encontrar ninguna solución a este grave problema.

Cabe anotar que aquí, los pichones de moteros ya comienzan con sus imprudencias y piques, con el visto bueno de sus instructores, haciendo más grave la situación. Está bien que las escuelas enseñen a manejar por las calles de Bogotá, pero no solo en nuestro barrio.



Julio Ernesto Miranda Araque

Bogotá