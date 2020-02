La defensa propia

Señor Director:



En la sección ‘Hace 50 años’ de este diario se trae a colación la noticia de que un hombre había disparado contra un delincuente que lo había despojado de su reloj. El delincuente, que murió, ya había cometido varios robos en esa localidad. Esta noticia, recordando el caso reciente del médico en un puente peatonal de Bogotá, me lleva a concluir: primero, reaccionar de forma violenta contra un delincuente no es, ni mucho menos, nuevo; segundo, la mayoría de los ‘ciudadanos de bien’ aprueban este proceder; y tercero, el problema de inseguridad no ha podido ser solucionado y, por el contrario, aumenta.

Algunas personas ven con satisfacción que alguien defienda por mano propia sus pertenencias, su integridad o, en general, que no sean tan pasivos ante ataques de delincuentes. La pregunta del millón es si debemos volver a la interpretación de las leyes como, por ejemplo, en el lejano Oeste, por incapacidad de nuestra autoridades.



Gabriel Vargas Espinosa

Reemplazar el mercurio por bórax

Señor Director:



En la minería del oro, el mercurio puede reemplazarse por sal de boro (bórax) en la fusión directa del concentrado de minerales auríferos para la recuperación del oro. El bórax es una sustancia sin peligrosidad para la salud humana, de bajo impacto ambiental, de fácil disponibilidad y bajo costo. El proceso con bórax es superior a la amalgamación en punto de recuperación de oro, requiere menos tiempo y puede ser aplicado con los equipos y maquinaria utilizados por los mineros.



En el procesamiento del oro, por su parte, se libera mercurio en el medioambiente, y crea riesgos para los habitantes de las comunidades cercanas. Produce degradación del medioambiente y la contaminación del ecosistema, efectos que pueden perdurar durante varias décadas. En 2010, Colombia fue declarada el segundo país con mayores niveles de liberación de mercurio. Hay que eliminar el mercurio en la minería. El Sena podría instruir para su reemplazo.



Alberto Mejía Arango

¿Cómo proteger a los niños?

Señor Director:



¿Cómo pretendemos cambiar la macabra violencia sexual contra los niños si la mitad de ellos nacen en hogares donde no son deseados? ¿Cómo pretendemos castigar ejemplarmente a los violadores si las mismas cortes se han encargado de rechazar lo poco que se ha hecho? La posibilidad de mostrar los rostros de los violadores, que consagraba el Código de Infancia y Adolescencia, fue tumbada porque vulneraba el derecho a la dignidad y el buen nombre de los violadores. ¿Buen nombre?



Los violadores también reciben el beneficio de redención de la pena consagrada en el Código Penitenciario, porque las cortes dicen que todos somos iguales ante la ley. La Corte Constitucional estudia una demanda para tumbar lo ordenado por la Ley 1918 de 2018, que prohíbe que una persona de estas pueda trabajar con niños cuando salga de la cárcel. A los abogados demandantes les parece que esto estigmatiza. ¡Absurdo! ¿Qué significan los niños en nuestro país? Somos una sociedad enferma donde ser niño es una verdadera profesión en peligro.



