La contaminación en Bogotá

Me refiero a su editorial ‘El aire de Bogotá’, que tiene toda la razón en que hay fuentes contaminantes fijas. Y que, desde luego, se tienen que controlar.

Hay personas que necesitan trabajar, pero tienen carros muy antiguos, que echan humo. Si es el caso, y este es su medio de generar ingresos, se les debe facilitar créditos para que renuevan y chatarricen este automotor.



Hay industrias que se deben ajustar a los requerimientos de medioambiente y de salud. Las bicimotos, por ejemplo, nadie las controla y se supone que están prohibidas. Y, sí, señor, hay muchas obras al tiempo que se deben agilizar. ¿Cuándo pasarán los tractocamiones por el perímetro de la ciudad? Todo esto es urgente, pues está de por medio la calidad de vida de la ciudad.

Ángel María Aguilar

Paga el usuario

El colapso de la aerolínea Viva estaba anunciado. Desde hace cerca de ocho meses se viene hablando de un proceso de integración de la compañía con Avianca, el mismo que la Aerocivil declaró nulo el pasado mes de enero. Era obvio que la situación económica de Viva no era la mejor y que en cualquier momento obligaría a la suspensión de actividades, afectando no solo a trabajadores sino a cientos de usuarios que quedaron atrapados en diferentes aeropuertos, sin contar aquellos que tenían pasajes comprados para volar en los próximos días.

¿Por qué algo tan previsible se ignoró en su momento y ahora se quiere resolver con soluciones a medias? Lo de los pasajeros, con el apoyo de otras aerolíneas, se resolverá, pero la cesación laboral terminará engrosando las cifras del desempleo que hoy supera el 13 %. ¡Qué mal!

Mario Patiño Morris

Rechazo total



Traigo a colación lo ocurrido este 2 de marzo en Caquetá, en la base petrolera de Emerald Energy, donde fue asesinado el subintendente Ricardo Arley Monroy Prieto, heridos 8 policías y secuestrados otros tantos. Los uniformados se encontraban custodiando el lugar, pero una asonada de “indígenas” y “campesinos” superó su capacidad de reacción, pues no contaban con el material disuasivo que los protegiera.

Vergonzante que tengamos que ser espectadores de tan vil situación. ¿Dónde está el respaldo del Gobierno hacia la Fuerza Pública? ¿Dónde está el respeto por los derechos humanos hacia nuestros soldados y policías? Para ellos no existe.



Este hecho merece todo el rechazo del pueblo colombiano y la exigencia a las autoridades de investigar la negligencia de quienes tienen el deber y la obligación de apoyar y entregar las herramientas a los policías para cumplir con su misión de defensa.

Álvaro Sandoval Gómez

