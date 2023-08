La conciliación es el camino

SEÑOR DIRECTOR:

Es obvio que si el Gobierno no les paga las deudas acumuladas a las EPS, las va a quebrar. Y cuando acabe con todas, la salud de los colombianos quedará en manos del Estado, la politiquería y la corrupción, al estilo del antiguo Seguro Social. No habremos cambiado para bien, sino retrocedido para depender más de la caridad gubernamental. ¿Quién responderá por la oportuna y eficiente atención de sus afiliados y por el no pago a los hospitales, clínicas e IPS y a los médicos y trabajadores de la salud?

Desafortunadamente el país sigue derrumbándose por el desgobierno y la incertidumbre. Ojalá el presidente Petro corrija el rumbo a través de sanas y benéficas conciliaciones y acuerdos público-privados que, enmarcados dentro de nuestra institucionalidad y priorizando el interés patrio permitan, antes que sea tarde, construir un mejor país, conservando y optimizando lo que mayoritariamente los colombianos consideran que funciona bien, como es el caso de las EPS.

Luis Iván Perdomo Cerquera

De la historia a los hechos de hoy



SEÑOR DIRECTOR:

El Presidente de Colombia es un magnífico historiador. En su visita a Costa Rica se paseó con lujo de detalles sobre muchos episodios que ha tenido el orbe. Unos para bien, otros para mal de la humanidad. Ahora bien: los colombianos sí queremos, ahora sí, que discurra sobre el manejo y conducción de la economía y del país. También, obviamente, de cómo se está dialogando con el comité intergremial para que el clima de los negocios y sus relaciones interpersonales estén por lo alto. A la economía y al país político hay que insuflarle optimismo y excelentes modales. Recordemos a Schopenhauer, es de gran guía para hacer fenecer odios y rencores en los seres humanos.

Rogelio Vallejo Obando

Un país de paz total



SEÑOR DIRECTOR:

A hora y media desde Cartagena y a dos horas desde Bogotá, se llega al país centroamericano. Único sin ejército y con una verdadera paz total… Toda una particularidad para un país de América Latina. Se ingresa con visa americana o visa de turista. Se puede demorar allí Hasta 90 días. País emblemático por su biodiversidad, uno de los más ricos del mundo. Parques naturales, paisajes volcánicos, bellas playas. El “grano de oro”, como se le conoce al café, es uno de los bastidores claves de su economía, así como también lo es el turismo. Tiene mucho que ofrecer y disfrutar. Todo un oasis lejos del mundanal ruido.

Diana Guerrero Diab

Condena a Luis Rubiales



SEÑOR DIRECTOR:

​

Nadie tiene por qué besar a la fuerza a nadie. Hecho lamentable por parte de Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol hacia la jugadora Jenni Hermoso, durante la celebración del título mundial. Es una agresión, que debería llevar a la destitución de este impresentable dirigente. Tras de ganar menos salarios que los hombres, las futbolistas tienen que aguantar y callar actos indignantes como tocamientos, insultos y comentarios impropios, muchas veces por su orientación sexual. Que caiga todo el peso de la ley contra Rubiales y así sentar un precedente para siempre.

Helena Manrique Romero