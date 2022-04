SEÑOR DIRECTOR:

Impresionante la foto en este diario de la espuma olorosa y contaminante del río Balsillas, en Mosquera, que según la CAR se debe a la cantidad de detergentes que se vierten en las aguas. Al principio parece neblina que se levanta, pero tristemente no. La nube es contaminante y dañina.

Los ríos y las aguas son víctimas de los seres humanos, no solo en nuestro país, sino en el mundo. Pero parece que aquí, en esta Colombia que es rica en este recurso y tiene selvas -cada vez menos-, hay menos conciencia del cuidado del precioso líquido, de sus montañas y páramos.Faltan cultura ciudadana y autoridad. Muchos municipios, empresas y hogares vierten desechos a las aguas. No se piensa en quienes las consumen, ni en las especies que mueren o se extinguen.



Pero además, no se hace lo necesario para preservarlas. La tala sigue imparable, se derriban los árboles, inclusive en las riberas de ríos y quebradas. ¿Cuántas fuentes mueren a diario? Esa estadística debería divulgarse. Es una tristeza que la conciencia ecológica no cale aún. La defensa de la naturaleza definitivamente debe reforzarse desde las aulas, pues es, precisamente, la protección de un patrimonio vital para las futuras generaciones.

José Francisco Piñeres

Un paseo que da pena

Un amigo extranjero de visita en Bogotá me preguntó sobre zonas peatonales de la ciudad. Se me ocurrió invitarlo a conocer la emblemática carrera 7.ª entre la plaza de Bolívar y el edificio Colpatria. Qué vergüenza lo que nos encontramos.



De peatonal, muy poco porque el espacio está inundado por toda clase de negocios de diferentes tipos, por supuesto, incluido el gastronómico.



Reinan el desorden, el desaseo, los malos olores, la venta de estupefacientes y el riesgo de atraco en cada cuadra. Cuesta creer que la Administración de la capital y las autoridades de Policía no conozcan del caos que se vive en esta zona de la capital, y que no hagan nada para controlarlo.



Apenado con el amigo, lo invité a conocer los minipeatonales de las zonas G y T.

Mario Patiño Morris

Ojo a los ciclistas

Considero importante y necesario que las autoridades de tránsito de Bogotá les pongan ojo a muchos ciclistas. Se pasan semáforos en rojo, van en contravía, muchos no utilizan las ciclorrutas sino que van por los andenes, por donde lógicamente transitan los peatones. ¡Y ni qué decir de las bicicletas con motor! Son un peligro, pues tampoco respetan y al ser motorizadas, el daño potencial a peatones o vehículos es peor. Todo se remite a cultura ciudadana, educación y controles. ¡Incluso en la noche algunos van sin luces y pasan semáforos en rojo! Gran peligro para los conductores de vehículos, puesto que no son visibles y si desafortunadamente son atropellados, el problema es para el conductor del carro. Se necesitan campañas educativas en televisión y radio, así como mayor supervisión de las autoridades de tránsito. Si esto no mejora, tendrá que pensarse en la obligación de que se matriculen, casco con placa...algo similar a las motocicletas.

Leonor Botero