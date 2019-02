La comida callejera/ FORO DEL LECTOR

SEÑOR DIRECTOR:



Lo que nos faltaba a los colombianos: multa por consumir la tradicional empanada en la calle. En una inadecuada interpretación del Código de Policía, cuya norma pretende combatir la mafia que ocupa el espacio público cobrando impuesto a los vendedores ambulantes, va el castigo para el vendedor informal (60 % del empleo en Colombia es informal) y el habitual consumidor. Hay que recordarles al alcalde y al director de la Policía que comida callejera hay en todo el mundo; si no, que miren los canales gurmé por TV o que vayan a China, sureste asiático, Perú, solo por dar unos ejemplos clásicos. Es obvio que hay que velar por el aseo, la salubridad y la invasión del espacio público, por los mal parqueados, sobre todo en vía arteria. Lo demás es demagogia pura, y no queremos que nos quiten los hermosos aguacates, chontaduros, mango biche y otras delicias callejeras.Álvaro Pedraza M.

Bogotá

Solo son bandidos

¿Dónde están la humanización y la supuesta liberación del Eln? Desde la nefanda actitud del mal recordado cura Pérez, de una gran frialdad sanguinaria, hasta esta época, un pequeño piquete de bandidos se ha ensañado contra la infraestructura petrolera, comandados por ‘Gabino’, ‘Beltrán’ y sus compinches. Se dedicaron a acabar con parte de la economía del país; este país que tanto ellos quieren liberar, qué contradicción. ¿Liberar de qué? Ya es hora de que el pueblo unido manifieste públicamente la necesidad de que Cuba envíe en extradición a esos cabecillas para así ponerle freno a esa dosis amarga de vandalismo que nos afecta por doquier, desde el tiempo de Fidel y Manuel Vásquez Castaño, ingratamente recordados por sus asesinatos y pillaje en todas sus formas.

Roberto Plata Torres

Medidas contradictorias

La emergencia por la contaminación del aire en Bogotá no dio espera y pone de manifiesto la contradictoria política ambiental de la actual alcaldía: promueve la bicicleta como medio de transporte, pero no mira el aire que respiran sus usuarios. No hace ningún esfuerzo real para sacar los buses chimenea del SITP provisional y convencional. Para rematar, les da la licitación de los buses nuevos de TransMilenio a tecnologías diésel que ya nadie quiere en Europa y al gas, con menos material particulado, pero CO2 al fin y al cabo. No se la jugó con los eléctricos y descalificó el tranvía por la 7.ª. Crasos errores que estamos pagando y pagarán nuestros niños y ancianos con su salud respiratoria.Álvaro Pedraza Mantilla, M. D.

Le gustó el pico y placa

La medida de extender el pico y placa en Bogotá para todo vehículo los fines de semana y en días hábiles debe ser mantenida de forma indefinida. Ya es hora de acabar con la cultura del uso del automóvil hasta para ir a comprar el pan. Eso sí, metiendo en cintura las motos, los camiones, buses y articulados que contaminan de manera copiosa. En Colombia aún no es claro que siempre debe primar el beneficio general sobre el particular, y esta es una oportunidad para enseñarlo, ratificarlo y hacerlo efectivo.Joaquín Suárez Niño