La coca y la descertificación

Señor Director:



Los hoy cultivadores de plantas de coca son los principales responsables de que estemos 'ad portas' de una descertificación del Gobierno de Estados Unidos. Miles de hectáreas cultivadas han sido terrenos baldíos usurpados por falsos campesinos y narcotraficantes invasores, muchos de los cuales ahora reclaman propiedad e indemnización por esas tierras. El problema no es si fumigamos o no o si erradicamos manualmente. Urge expropiar terrenos, y una verdadera política de sustitución de esos cultivos trabajando con campesinos con escrituración de sus tierras, que se comprometan verdaderamente con el país, apoyados en su vigilancia por nuestras Fuerzas Militares, y una mayor y verdadera presencia del Estado en esas regiones.



Rafael Antonio Córdoba Ardila

Sobre el metro de Bogotá

Señor Director:



Definitivamente, Bogotá está de malas con el metro. Son muchos los oportunistas que le ponen palos en la rueda. Quizás no tengan ni idea de lo que están criticando. Como ingeniero, les digo que he estado en diferentes ciudades con metro bajo tierra, con construcciones a más de 30 metros bajo tierra, sistema que en Bogotá resultaría costosísimo, dada la clase de terrenos. También vendrían las demandas por desplome de construcciones vecinas. Invito a quienes proponen el metro bajo tierra a que visiten los metros elevados, y encontrarán que es más conveniente por ventilación, costos y fácil construcción. Ni los concejales conscientes, ni el presidente Duque ni el alcalde Peñalosa deben dar su brazo a torcer.



Gabriel Vanegas Cantor



* * * *



Señor Director:



En un medio escrito tuve la oportunidad de leer que el metro elevado para la ciudad de Rionegro, Antioquia, será diseñado para transportar 25.000 pasajeros hora-sentido. El de Medellín está diseñado para transportar 70.000 pasajeros hora-sentido. Un metro diseñado para operar sobre tierra firme (léase también subterráneo) seguramente tendrá una capacidad de transporte mucho mayor que aquel soportado por columnas, a no ser que estas sean lo suficientemente robustas, con el consiguiente aumento del costo.



Del futuro metro para Bogotá, no he podido encontrar su capacidad de transporte. Que si es del tipo liviano, más temprano que tarde colapsará, como es el caso de TransMilenio.



Alberto Merchan Acosta

Ubicación de jefes de las Farc

Señor Director:



Es inquietante que varios exjefes de las Farc hayan regresado a zonas montañosas. Dicen que siguen honrando el compromiso con el proceso firmado en La Habana, pero deberían decir su ubicación. Otra cosa que no sabemos los colombianos es cuántos guerrilleros rasos están en la misma condición y si tienen que estar presentándose. Lo cual, imagino, debe ocurrir. La paz con esa guerrilla fue una de las más grandes cosas que le han ocurrido a Colombia en los últimos años. Es de esperar que se hagan los máximos esfuerzos para que la institucionalidad funcione con miras que todo se cumpla, que los exguerrilleros tengan una vida productiva y se repare a las víctimas; que no crezcan las disidencias.



Pedro Samuel Hernández



