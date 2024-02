La ciudad, invadida

SEÑOR DIRECTOR:

Las grandes ciudades tienen muchas cosas bellas, atractivas en arquitectura, en parques, en cultura, que se pueden disfrutar, pero que a la mayoría de la gente se le escapan. Y tienen problemas que se padecen casi como algo normal. Hablo de aspectos como la invasión de andenes, como en la carrera 13, digamos, en Bogotá, o en la 7.ª, avenida La Esperanza y decenas más, donde los dueños de los vehículos parquean en plena calle todo el día y producen trancón.

Pero no hay autoridad que haga respetar el espacio que es de todos, que no es parqueadero particular. Eso, cuando no suben los carros a los andenes y la gente debe pasar con dificultad o bajarse a la calle.

Falta autoridad, simplemente. Aparte de que no hay cultura, no hay respeto a las normas: parquean el carro en el andén, hay otro en plena calle, y esta es de tres carriles, así solo se puede transitar por uno; mientras que el puente peatonal está invadido, el dueño de un negocio pone toldo en la vía peatonal. ¿Y el orden? ¿Y el respeto a los demás ciudadanos? La ciudad está invadida.

Lucila González de M.

Ante una derrota desastrosa



SEÑOR DIRECTOR:

La visita de Emmanuel Macron a Berlín supuso un espaldarazo al compromiso europeo en la defensa de Ucrania, pero alemanes y franceses mantienen reticencias al envío de tanques Leopard y Leclerc por temor a aparecer a ojos de Moscú como países beligerantes, olvidando que una victoria de Putin dejaría a toda Europa, no solo a Ucrania, en una posición profundamente vulnerable. Frente a la sensación de urgencia inicial, ha cundido en las cancillerías cierto cansancio, unido al convencimiento de que el conflicto será largo. La cruda realidad es otra: a menos que vuelva inmediatamente la ayuda a Ucrania, estaremos a las puertas de una derrota desastrosa para todo el continente. El ataque ruso es ya evidente.

Domingo Martínez Madrid

Baños de Valdearados (Burgos, España)

Un nuevo pico y placa



SEÑOR DIRECTOR:

El nuevo alcalde de la capital, Carlos Fernando Galán, dijo que el pico y placa está en estudio y que tendrá noticias para la opinión pública al finalizar el trimestre. Ojalá considere los razonamientos y las recomendaciones del director de la revista Motor, José Clopatofsky Londoño, en su editorial ‘Sin carro fueron 3 días’ (7-2-2024), en el que considera favorable que el tema se debata sin necesidad de tanto tecnicismo, y que prueban los estudios realizados durante 26 años, que podrían haberse resuelto aplicando la simple tesis del sentido común. Para demostrar que en los ahora 2 días anuales sin carro y el pico y placa de 6 a. m. a 9 p. m. de lunes a viernes mejoran la calidad del aire y descongestionan las vías -sin considerar los enormes perjuicios, el malestar ciudadano y la nocividad económica– no se necesitan muchos costosos estudios científicos ni exhaustivos y profundos análisis. Una opción lógica, como bien dice el editorialista, es reutilizar el probado ciclo de las horas valle. Ojalá nuestro nuevo mandatario contribuya a alivarles la vida a los propietarios de vehículos particulares, no solo a través del pico y placa sino también actualizando la infraestructura vial.

Luis Iván Perdomo Cerquera