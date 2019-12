La cárcel no es la solución

Señor Director:



Leí su editorial ‘Violencia íntima’ (12-12-2019), y me parece que la administración de justicia, si bien es cierto que tiene sus falencias, hace la tarea. La norma está, y los jueces la aplican. Lo que sucede es que por tratar de hacer las cosas bien, se toman medidas drásticas.



Pensemos en una mujer con tres o cuatro hijos cuyo esposo la agrede, y le dan tres días de incapacidad. Esa víctima no desea que su esposo, padre de sus hijos, pague seis años no excarcelables.

Aquí lo que hace falta es educación, educación al niño desde el colegio, socializar las normas, hacer campañas en los colegios, hacer estudios de cuándo ocurre esa violencia y por qué, y verificar qué pasa dentro de ese hogar, hacer talleres para que las mujeres conozcan sus derechos, y para que los hombres en empresas y entidades igualmente los conozcan y apliquen.



La sociedad y la familia, juegan un papel fundamental en prevenir este tipo de violencias. Como mujer y abogada le digo: si la solución va a ser más cárcel, van a existir más víctimas que no denuncian o que no siguen adelante con el proceso.



Sandra Milena Galindo Camelo

Bogotá

Olvidaron a Usaquén

Señor Director:



De nada valieron las denuncias y los reclamos ante los organismos distritales que vecinos de muchos barrios cobijados, como Cedritos, hicimos a través de Mi Zona, de EL TIEMPO, en búsqueda de conseguir el arreglo de un gran número de calles plagadas de fisuras, desprendimientos de asfalto, hundimientos y enormes huecos en general; así como de reforestación de la calle 140, que es la arteria principal y presenta desde hace cinco años diversos árboles muertos, sin que el Jardín Botánico haya cumplido su promesa de reponerlos o al menos arrancarlos para evitar la fealdad con que impactan. La Administración Distrital y la alcaldía de Usaquén nos abandonaron, dejándonos con los mismos problemas de hace cuatro años.



Héctor-Bruno Fernández Gómez

Lo bueno, lo malo y lo feo de las marchas

Señor Director:



El momento que vive nuestra patria es trascendental, por eso nos atrevemos a evaluarlo.



Lo bueno: participación multitudinaria de las comunidades. Jóvenes que ven incierto su futuro si no hay cambios –mujeres discriminadas que claman equidad y respeto–. Líderes sociales e indígenas que piden derecho a la vida y su mejoría.



Lo malo: el automarginamiento del Gobierno, que ha pretendido desconocer los 13 puntos petitorios de las comunidades.



Lo feo: los excesos de violencia de parte y parte, que han afectado la vida, salud y bienes sociales de todos.



En el fondo, sale a flote la inequidad que caracteriza a toda América Latina. Es urgente un ordenamiento socioeconómico de la propiedad urbana y territorial para beneficio de las comunidades organizadas en economías fraternales y solidarias que sustenten integralmente la equidad, producción y sostenibilidad para beneficio de todos.



Fidel Vanegas Cantor

