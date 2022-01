La ALO Norte

SEÑOR DIRECTOR:

​

Juan Martín Caicedo Ferrer, exalcalde de Bogotá y presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, en su reciente columna de EL TIEMPO (17-1-2022) dice lo siguiente: “La exclusión del tramo norte de la ALO, bajo el pretexto de una supuesta afectación del medio ambiente, desconoce de tajo los avances de la ingeniería. En el mundo entero, incluso en Colombia, cientos de proyectos franquean humedales, cuerpos hídricos y reservas forestales, sin afectar en lo más mínimo el ecosistema.

Ampararse entonces bajo el ropaje de afrentas inexistentes contra la naturaleza es ir en contravía del desarrollo y poner en jaque la movilidad de una ciudad que, como Bogotá, pide a gritos nuevas vías. Es dar palos de ciego”. Hasta aquí, las respetables y bien intencionadas palabras de Caicedo Ferrer, que merecen ser escuchadas.

Gustavo Hernández Boada

Bogotá despierta

SEÑOR DIRECTOR:

​

Teniendo en cuenta las nuevas medidas que regularan la movilidad en la ciudad, con horario rotativo por número de placa, de 6 a. m. a 9 p. m. y, adicional, la cantidad de frentes de trabajo por obras de valorización, junto con las que ya se ejecutan por la 1.ª línea del metro, sería bueno considerar poner a funcionar Bogotá las 24 horas del día, dividiéndola por accidentes geográficos, así: un turno trabaja de la av. Boyacá hacia el occidente; otro, de la Boyacá a la carrera 30, y un 3.º, de la carrera 30 hacia el oriente; también puede dividirse verticalmente.



La ciudad, como metrópoli, ya debe estar despierta las 24 horas del día. Para ello se espera buena voluntad del comercio, de la industria y de las entidades educativas, en el sentido de ir flexibilizando los horarios con sus trabajadores para acomodarnos a las nuevas circunstancias. Los turnos podrán rotarse cada año o más.

José Corso

Investigación eficaz

SEÑOR DIRECTOR:

​

Ante la monstruosidad infame del asesino de su mamá y hermano, la sevicia y premeditación con los que los cometió y la serie de torpezas de todo este relato absurdo, hay que reconocer, guste o no, sin meterle la estúpida politiquería, ideologías, colores, etc., que la Fiscalía, Medicina Legal, la Policía Judicial y el CTI obraron rápida y eficazmente. Eso es incontrovertible.



Pero también, un ruego general y casi exigencia a la justicia: que, por favor, no le concedan beneficios, casa por cárcel, arreglos o rebajas.

Ilse Bartels L.

Elecciones transparentes

SEÑOR DIRECTOR:

​

La Dirección de la Procuraduría y la de la Registraduría Nacional, en año electoral, deben ordenar total transparencia y eficiencia en las funciones encomendadas y sancionar ejemplarmente en caso de encontrar anomalías en inscripción masiva de cédulas, trasteo de votantes, ‘resurrección’ de fallecidos, así como la compra de votos y el proselitismo político por parte de funcionarios públicos.



Que no actúen como estatuas cuando la denuncia o evidencia se hace presente en los municipios de Colombia.

Francisco Javier Cajiao G.