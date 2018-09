Justicia en el crimen de los geólogos

Señor Director:

¡Tres muchachos recién egresados de sus universidades, estrenando y aplicando los conocimientos recién adquiridos, trabajando! Así de sencillo: trabajando.

¿Por qué los asesinaron tan vil y cobardemente? ¿Por estar trabajando? ¿Por ser jóvenes con empleo? ¿Por qué?



Que es un país distinto, nos vendieron; que es un país en paz. Que es un país cuyos cabecillas de las Farc, estrenando impunidad y curules, les hacen homenajes a sus comandantes más criminales, nos cuentan los medios.



Sí, Albert Camus, trata de explicarlo: “La estupidez insiste siempre”, afirmo él. Hay demasiado dolor en sus hogares, amigos, compañeros de universidad. Pero también, serenidad y paz en la certeza que tenemos todos, porque ellos eran juventud honesta y trabajadora. Duelen Laura Alejandra, Camilo Andrés y Henry Mauricio.



Ilse Bartels L.

Bogotá



Señor Director:

Es terrible, cruel, demencial, y todos los calificativos en tal sentido, el asesinato de los tres geólogos a manos de, al parecer, disidencias de las Farc.



Quienquiera que haya sido, ¿qué buscan los criminales? Seguramente, defender su minería ilegal, causar miedo, espantar la industria legítima.



En medio de este dolor, porque mataron a unos muchachos llenos de ilusión y orgullo de sus familias, digo que no se les puede dar un centímetro a los criminales, ni un respiro, que no pueden salirse con la suya.



Los colombianos tenemos que respaldar las acciones del Gobierno. No más divisiones, porque el enemigo es uno solo, y cruel. Que haya pronta justicia. Y que se tomen las prevenciones necesarias para que nunca volvamos a ver casos así de lamentables.



Dagoberto Castaño Paredes

Bogotá

Si hay demanda, hay oferta

Señor Director:

Desde hace muchas décadas hemos estado en estéril lucha por disminuir los cultivos de coca, y jamás se ha visto un dato muy importante: ¿cuánta cocaína y marihuana consumen anualmente Estados Unidos o la Unión Europea? ¿Han podido estimar su consumo y cómo manejar dentro de su población disuasivos para disminuirlo?

En tanto exista un consumo cada vez más atractivo, como supongo, siempre habrá un proveedor deseoso de llenar las expectativas de esos consumos.



Carlos E. Rubiano Rosas

Prevención del suicidio

Señor Director:

El lamentable suceso del estudiante de 17 años que se suicidó el pasado viernes 21 de septiembre al lanzarse desde el piso 48 la torre Colpatria es un mensaje de auxilio de muchos jóvenes que solo necesitan ser escuchados.



Como sociedad, es nuestro deber proteger y aconsejar a todos los jóvenes en momentos de crisis para que no vuelvan a suceder estos actos tan definitivos.



Nicolás Amézquita

Bogotá

