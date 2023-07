Izar la bandera

SEÑOR DIRECTOR:

Mañana es 20 de julio. Como se ha dejado de acentuar la cívica en los colegios, inclusive creo que la historia patria, muchos jóvenes hoy no saben qué se celebra en nuestro país. No saben qué significa el llamado “grito de independencia”. Desconocer la historia es el camino para perderle amor a nuestra patria. En estas fiestas siempre se revivía el orgullo nacional, así como las gestas emancipadoras, y se izaba, en balcones y fachadas, nuestra bandera nacional. ¡Qué orgullo! Esperemos que esta vez no sea la excepción.

Y vale recomendar que en los colegios se vuelva a enseñar la cívica, porque cada vez se están perdiendo más las fortalezas espirituales que hacen una sociedad más correcta y vivible.

Lucila González de M.

Eufemismos



SEÑOR DIRECTOR:

Los colombianos eufemísticamente nos referimos al asesinato de personas inocentes pasadas por criminales como ‘falsos positivos’. Mientras el Reino Unido publica una tasa de homicidios de 1,2 × 100.000 habitantes, nuestra nación exhibe esa cifra en 26 × 100.000, e incomprensiblemente se la quiere llamar “potencia mundial de la vida”. Un conspicuo delincuente afirma, sin sonrojarse: “Nosotros no secuestramos, hacemos retenciones”. Y para colmo, a una organización criminal, que se sienta a parlotear de paz mientras asesina policías y soldados, respetuosamente debemos llamarla “organización rebelde”, en un gesto que desprecia el duelo de sus víctimas. Evidentemente pasamos del eufemismo al disparate.

Jorge Mogollón T.

Enfrentar a la delincuencia

SEÑOR DIRECTOR:

Viendo noticias, como la del robo en motocicleta a un taxi en Bogotá, concluyo que el país se encuentra, como nunca, en manos criminales. Una explicación es la suspensión de medidas legales contundentes.

La ley hoy está negociada, desaparecida. Sin embargo, es de recordar que la ley no es superficial. Toda sociedad adelantada se mueve con base en leyes fuertes. Por eso, cómo no recordar el argumento de López Michelsen según el cual se negocia con el delincuente poniéndole un pie en la nuca. Pero no, estamos asistiendo a una infracultura según la cual se favorece al delincuente y este le pone el pie en la nuca a la sociedad. A la delincuencia hay que enfrentarla con energía y no energizándola.

Juan Guillermo Durán Mantilla

Multa por botar basura



SEÑOR DIRECTOR:



Egan Bernal fue multado en el Tour de France mientras competía, por arrojar basuras en un área prohibida, con el equivalente de dos millones y medio de pesos. Todos sabemos cómo los japoneses limpian los sitios públicos, incluso en el extranjero, aunque nadie se lo pida. En Bogotá, por el contrario, mientras mayor cantidad de canecas, más suciedad en los pisos justo junto a tales recipientes. Cada calle y cada esquina se convirtieron en un depósito de escombros dejados allí, sobre todo por la economía informal. Y muchos ciudadanos no tienen empacho en botar a la calle colchones, muebles viejos o baterías sanitarias. Quizá ya sea hora de que las multas comiencen a despertar la conciencia entre nosotros, como un rasgo de un país desarrollado si es que un día aspiramos a serlo.

Sulia Alfonso