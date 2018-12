Intolerancia y pólvora/ FORO DEL LECTOR

Señor Director:

Aunque la Nochebuena en Bogotá hubo menos quemados y homicidios, resulta exagerado decir que se presentaron alrededor de mil riñas. Estas podrían evitarse prohibiendo que las familias saquen a la calle los parlantes y consuman licor en espacio público. En algunos casos, aun cierran cuadras enteras para festejar, lo que denota falta de tolerancia hacia los derechos de los demás. Y esto es fuente de problemas y eventual violencia. De otro lado, un solo quemado es demasiado, y es una situación que debería tratarse desde el Congreso mismo con el fin de regular drásticamente la venta, comercialización y uso de pólvora por particulares para no tener que lamentarnos cada diciembre.Mayo Monroy

Bogotá

Si no pensamos en los niños...

La pólvora no ha podido ser controlada. En Bogotá, por lo menos se ha escuchado mucho, no solo en las exposiciones autorizadas sino en las casas y en la calle. Aunque en Navidad haya bajado el drama, los quemados siguen aumentando en el país. Qué terquedad que por unos instantes de alegraría haya toda una vida de afectaciones. Hay un aspecto que no se comenta mucho y es el de las mascotas, que se asustan y huyen. Muchas veces, con los estallidos se zafan de las manos de sus amos y se pierden, pues no saben para dónde correr. Definitivamente, los humanos no somos capaces de comportarnos con prudencia. Si no pensamos en nuestros niños, ¿qué podemos esperar?Carmen Rosa Novoa

Bogotá

Menos muertes y armas

Según el Centro de Memoria Histórica, los muertos por el conflicto armado entre 1958 y 2018 fueron 265.000. Esta cifra nos parece baja, pero es significativo que esté detenida aunque no sea de forma estricta. Claro, sí es lamentable que la muerte ahora sea de líderes sociales que están luchando por consolidar la paz, en los procesos de sustitución de cultivos ilícitos o reclamando sus derechos. La baja de homicidios en la noche de Navidad, de 52 a 19, también es significativa según EL TIEMPO del 26-12-18. Lo que no cae bien es que para reanudar la suspensión del porte de armas se le agregue un “mico estilo Trump” para permitir el porte y uso de armas a determinadas personas. El porte referido debe ser exclusivo del Estado, pues lo contrario es delegar en terceros el derecho a la defensa y la justicia... Esto sería dar marcha atrás respecto a lo avanzado.Fidel Vanegas Cantor

Temporada de sequía

Ya estamos en tiempo seco. El cielo azul es la nota poética si se quiere en nuestro país, que se halla de fiestas. Precisamente entre los cuidados, entre las advertencias, debemos tener muy en cuenta una: el fuego. Porque, por desgracia, no demoran en comenzar a arder nuestros bosques y pastizales, mucha veces por incendios provocados. Todos debemos ser defensores de la vegetación y denunciar. Y todos, tener cuidado a la hora de los paseos de olla o de lanzar colillas.José Francisco Piñeres