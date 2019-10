Inseguridad e informalidad

Señor Director:



Bogotá tiene muchos problemas. Movilidad e inseguridad son los que la gente siente más. Claro: el desempleo, que se ve reflejado en el sector informal. Los andenes están invadidos de gente del llamado rebusque. Yo no veo propuestas concretas para la formalización y ubicación. Es imposible formalizarlos a todos, pero la ciudad tiene que ofrecer sitios especiales. La recuperación del centro de Bogotá es clave. Allí existe hoy un mercado persa en muchas partes, y pululan el delito, la venta de droga. Allí, en cambio, se podría volver residencial con todo lo bueno que esto trae.



Dagoberto Castaño Paredes

Soluciones para el transporte

Señor Director:



Puede que uno no esté en total acuerdo con la actual administración distrital, pero sí se pregunta cuántos alcaldes pasaron por el Palacio Liévano y qué hicieron por el transporte público de la ciudad. Ahora surgen los que tienen solución para todos los problemas de la capital, a criticar lo que se ha hecho, como TransMilenio, que es una solución para el transporte masivo en la capital. ¿Qué hicieron los otros alcaldes después de establecerse este sistema como medio de transporte? Nada. Lo que corresponde es que den soluciones. Ojalá la próxima administración de nuestra ciudad se dedique a construir sobre lo construido y a que nuestra amada Bogotá vuelva a tener el lugar que le corresponde a nivel nacional e internacional. No más atraso ni paquidermia, es hora de crecer para el bien de todos.



Gerardo Prada Ahumada

Un mundo de robots

Señor Director:



En 2030, cerca del 30 por ciento de los trabajos públicos y privados en todo el mundo habrán sido reemplazados por robots. El caso reciente de una mujer en España es un campanazo de alerta de que la desocupación de los seres humanos, cuyo promedio de vida va en aumento, antes de 2050, podría convertirse en un problema público. Cargos desde médicos, hasta senadores, mecánicos, pontífices, zapateros, actores, comediantes, incluida la fama influyente de los ‘youtubers’, podrían ser reemplazados por la inteligencia artificial. Es tiempo de poner conciencia, de anteponer el talento humano sobre cualquier tornillo, tuerca y chip autoparlante que no necesite hacer ‘casting’ o presentar pruebas de conocimientos, examen psicológico ni prueba de idioma extranjero, y que pueda trabajar de domingo a domingo, las 24 horas del día; que no haga huelgas, no necesite las primas; además, que no cotice para salud y pensión.



Fernando Cortés Quintero

