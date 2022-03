Inpec, una reforma de fondo

SEÑOR DIRECTOR:

No sale uno del asombro por lo que nos pasa en Colombia, que pareciera que fuera solo a nosotros. Claro que la corrupción es casi universal, creo, pero aquí como que es más descarada. La fuga del alias Matamba, un narcotraficante de los más buscados, como se ha dicho mucho, es una vergüenza.

¿Pero nadie sospechaba, sabiendo los antecedentes y el poder corruptor de ese prisionero? ¿Se quedará la culpabilidad solo en el dragoneante que le dejó la puerta sin seguro? Vamos a ver, porque aquí en cada escándalo se hacen promesas de esperar llegar “hasta las últimas consecuencias”, de que “ruedan cabezas”, se hacen reformas, pero al final todo queda en la indignación de unos días.



El Inpec hay que transformarlo a fondo, como un proyecto de Estado, pero más que eso, como una decisión. Así que manos a la obra. Y que se piense en qué sistema carcelario tenemos, porque el hacinamiento sigue, y cada vez con una inseguridad que da miedo, serán más los detenidos que no van a caber. Esa es una bomba de tiempo que hay que apagar. Y se necesitan cárceles modernas, con seguridad electrónica, y, claro, dignas. Porque hay que ver cómo viven hoy los presidiarios.

Dagoberto Castaño Paredes

Revisión y sensatez

SEÑOR DIRECTOR:

Es oportunista e irresponsable hacer generalizaciones y juicios temerarios. ¿De qué les sirve a los extremos sembrar dudas infundadas con el fin de profundizar la polarización y crear conflictos? A nadie le conviene una desestabilización grave del orden público y de la institucionalidad. Lo correcto es someterse a las reglas del juego. Ante las dudas, se debe aceptar un reconteo de votos, con todos los parámetros de control que son suficientes. No estamos en Nicaragua. Hay registro exacto sobre quién y cuántos votaron en cada mesa. Debemos aprovechar para hacer del reconteo de votos un ejemplo de refrendación democrática. El que pretende ganar el poder induciendo el caos debe estar listo a perderlo por la misma vía.

Carlos H. Quintero B.

La suspensión del Jamming Festival

SEÑOR DIRECTOR:

Miles de personas se vieron afectadas al ser aplazado intempestivamente el Jamming Festival que se desarrollaría este puente festivo de san José en la capital musical de Colombia. La ciudad sí está preparada para grandes eventos, esto fue algo circunstancial.



Hasta ahora, los organizadores no han respondido a los miles de afectados no solo de Colombia, sino de diferentes países como México, Chile, Ecuador, Perú, Venezuela, Argentina, etc., quienes invirtieron millones en un festival que no es la primera vez que se realiza. Además, algunos artesanos se vieron afectados porque les robaron su mercancía. A responder por daños y perjuicios a estas personas que durmieron en la calle en Bogotá, pues conectaban directamente con Ibagué por tierra y aire. Este es un evento privado.



Por tal razón, el alcalde se pronunció aclarando que su administración no tiene responsabilidad alguna.

Helena Manrique Romero

Bogotá