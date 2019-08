Información sin distorsión

Señor Director:



Me refiero a su editorial del 19-08-2019. Muy preocupante para nosotros los receptores de la información periodística resulta el fallo de tutela del Tribunal Superior de Cali mediante el cual se ordena a un periódico distorsionar el rostro de un ciudadano que protagonizó un accidente vehicular. Los ciudadanos, ojos y oído de la información, tenemos derecho a conocer las noticias verídicas y sin distorsiones. La Constitución Política garantiza a todas las personas el derecho de informar y recibir información veraz e imparcial.

Un periodista es un facilitador de información, quien nos presenta las cosas que suceden; la manera más idónea es mediante el testimonio gráfico. No olvidemos que la Constitución estableció que la actividad periodística gozará de protección para garantizar su libertad, y que en Colombia no habrá censura. Tratándose de hechos reales, no encuentro razón válida que impida presentarlos escuetos y tal como ocurrieron. La incidencia legal de los hechos y la responsabilidad de los protagonistas, desde luego, corresponderá a jueces y fiscales.



Marco Antonio Muñoz Rodríguez

Cultivar la quinua

Señor Director:



Es valedera su inquietud y el eco que hace a los llamados de las organizaciones preocupadas por el calentamiento climático. Sea el momento de insistir en el cultivo y consumo de la quinua, como proteína vegetal de alto valor biológico para humanos y animales. Con ella se benefician los agricultores, ya que es un fácil y productivo cultivo; también se benefician las tierras y los consumidores por ser, repito, de alto valor biológico y de fácil digestión. Los campos andinos son propicios para su cultivo. La quinua podría usarse también como forraje y en las tortas para concentrados, disminuyendo la importación de maíz. Por desgracia, el Ministerio de Agricultura no hace mucho para favorecer su producción y consumo.



Rodrigo Encizar Moreno Bejarano

Más cultura ciudadana

Señor Director:



Comparto el criterio de la necesidad de más cultura ciudadana planteado en el editorial del 17-08-19, pues pensar solo en leyes y sanciones es cometer los mismos errores en que incurrimos las instituciones educativas cuando todos los años cambiamos los manuales de convivencia y le agregamos sanciones, sin abordar de fondo las consecuencias de las conductas. Desafortunadamente, los colombianos hemos sido formados con base en el miedo, en el castigo, motivo por el cual continuamos infringiendo las normas, pues los adultos somos como los niños en la escuela, quienes van acumulando anotaciones y al final les ponen una matrícula en observación pero, igual, nada más pasa.



Creo que si, por ejemplo, el conductor de un vehículo que se pasa un semáforo en rojo pensara en las consecuencias, es decir en que puede atropellar a alguien o producirles la muerte a otros, o a él mismo, a lo mejor evitaría realizar esa conducta. Pero como solo piensa en la sanción, se concentra en el soborno que pueda ofrecerle al policía en caso de ser sorprendido. !Más cultura ciudadana que permita mostrarnos las consecuencias, antes que los castigos!



Henry Sarabia Angarita

