Inequitativo pico y placa

Si con la venta de exenciones del pico y placa la alcaldía pretende, además de generar ingresos para el SITP, desincentivar el uso del carro particular para que más usuarios se suban –a las malas, así no quepan- al TransMilenio, lo primero que ha debido hacer es garantizarles a los capitalinos un transporte urbano suficiente, eficiente y seguro. Pero empezaron al revés. Indudablemente, mucha gente migraría con agrado a un transporte público oportuno, sin turbas y sin que la roben.

Si la inequidad e injusticia no van con la alcaldesa López, no debería acoger esta perla de su antecesor, que sin consideraciones mínimas de méritos ciudadanos, como el cumplimiento de las normas de tránsito o el pago oportuno del impuesto de vehículos y de comparendos, exonera del pico y placa solo con pagar los 4 millones de pesos anuales. Equidad y justicia es lo que más clama la protesta social.



Luis Iván Perdomo Cerquera

La mesada pensional

Ahora, ya que se confirmó que la inflación de 2019 fue de 3,8 %, a nosotros los pensionados se nos ajustará la mesada en tal porcentaje del IPC, mientras que todo lo demás se incrementará en el 6 % del aumento del salario mínimo. Llevamos años en los que tal diferencia se viene incrementando, y cada año nos vamos atrasando en relación con el salario mínimo, por lo que los pensionados somos cada vez más pobres. Es decir, cada año las mesadas van perdiendo valor adquisitivo. Un ejemplo sencillo es el siguiente: un asalariado gana 100 pesos a 31-12-1999, como salario mínimo. Un pensionado recibe 100 a 31-12-1999, como mesada. Ambos empiezan ganando lo mismo. Miren lo que ha sucedido 20 años después, aplicando los diferentes aumentos, como se han efectuado: a 31 de enero de 2020, el asalariado recibe 371,18 de salario mínimo mensual. A esta misma fecha, el pensionado recibe 285,28 de mesada. Es decir 85,90, pesos mensuales menos. Se puede decir que entre el 2000 y el 2020, prácticamente el salario mínimo casi que sobrepasa duplicando a la mesada pensional, según este ejemplo.



Leopoldo Varela Acosta

Bolívar y Pío VII

Algunos biógrafos de los papas reconocen que la mano derecha de estos ha sido muy importante y además polémica desde tiempos medievales. Con la derecha se han firmado documentos interesantes para el catolicismo, pero también ha protagonizado incidentes como uno muy mediático y registrado recientemente. Esta vez, Francisco rechazó con violencia el saludo de una peregrina en plena plaza de San Pedro, incidente por el cual presentó oportunas excusas, como lo publicó EL TIEMPO (2-01-2020). En 1813, Simón Bolívar, de 23 años y de gira por Europa, solicitó audiencia en el Vaticano para saludar al papa Pío VII. Luego de recibir los protocolos exigidos para la visita penetró muy garboso en la sala de audiencias, caminó hacia el anfitrión, y este le extendió la mano derecha para que de rodillas le besara el anillo pontificio. Simón no le besó la joya. De pie, erguido, lo saludo y luego dándole la espalda se marchó. Fue tan grande la sorpresa que uno de los cardenales apuntó: “Este joven americano irrespetó al Papa como ni siquiera se atrevió Lutero”. (Fuente: Patobiografía de Simón Bolívar. Antonio Martínez).



Miguel Roberto Forero García

