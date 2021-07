Independencia, encerrados

Señor Director:



Hace unos años, los habitantes de Bogotá disfrutábamos del desfile del 20 de julio para celebrar nuestra fecha de independencia.

Por diferentes vías de la ciudad marchaban nuestros militares: Ejército, Marina, Aviación y Policía. Se exhibían algunos cañones y tanques de guerra. En el cielo bogotano volaban los aviones de propulsión a chorro de la FAC. Todos nos sentíamos orgullosos de nuestras Fuerzas Militares, que, pequeñas o grandes, daban la sensación de protección. Pero Colombia cambió. Este 20 de julio no habrá desfile, la celebración se reducirá a una ceremonia militar en privado, que se pasará por televisión. Estaremos encerrados, en parte para evitar aglomeraciones que, está demostrado, generan más contagios y muertes; pero también, porque nuestras Fuerzas Militares estarán pendientes de la ‘toma de Bogotá’ por la acción criminal de unos vándalos que se hacen llamar ‘la primera línea’.



Las autoridades están suficientemente advertidas, ojalá puedan controlar el vandalismo y de una vez por todas capturar y judicializar a quienes atentan contra la ciudad capital.

Mario Patiño Morris

'No nos representan’

Señor Director:



Somos más de cincuenta millones de colombianos. La gran mayoría, personas de bien, interesadas en trabajar para el progreso personal y colectivo del país. ¿Cómo es posible que un puñado de vándalos violentos quieran identificarse como luchadores en nombre de todos los colombianos por inconformidad con la ‘injusticia social’? Ellos, ocultos, capaces de destruir, incendiar, saquear, atacar no nos representan. La mayoría queremos ejercer nuestro derecho a la paz y tranquilidad, movilizarnos en nuestras ciudades con libertad, dirigirnos a nuestros trabajos o nuestros hogares sin miedo, sin riesgos, sin limitaciones.



Nuestros gobernantes tienen la obligación constitucional de garantizar nuestra seguridad. No deben permitir que un puñado de delincuentes sometan al país a un estado de temor. Que el sistema de transporte público no sea vandalizado o bloqueado, ni que los ciudadanos pierdan el derecho a poseer bienes materiales. Se requieren estrategias efectivas para acabar estos flagelos.

Luis Guacaneme Acero

Las instalaciones escolares

Señor Director:



Luego de un largo receso escolar, con una no muy completa actividad académica a distancia, se aproxima el regreso a clases presenciales, especialmente a colegios del orden estatal, que son la gran mayoría. Después del trauma de ese prolongado encierro, duele ver cómo esos chicos de muchos colegios públicos llegan a unas instalaciones absolutamente destruidas.



¿Será que el Gobierno Nacional en conjunto con el distrital no aúnan esfuerzos para que se les proporcione a esos niños unas más adecuadas y completas instalaciones?, pues desde tiempo atrás esa necesidad ha sido ignorada por el Estado, lo cual constituye un maltrato para esa gran mayoría de estudiantes. Ojalá que si en un futuro se adoptan medidas económicas al respecto, no dejen acercar a los avivatos que se aprovechan de los dineros públicos que se destinan para esas reparaciones.

Roberto Plata Torres

Bogotá

FORO DEL LECTOR

