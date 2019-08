Indefensos en el campo / FORO DEL LECTOR

SEÑOR DIRECTOR:



¿Cómo se hará posible que el Estado de derecho en que vivimos dé seguridad a los ciudadanos residentes en el campo?



Para el efecto, analicemos el asesinato vil y macabro sufrido por Albeiro Ruiz Chacón, de 35 años, con síndrome de Down, al intentar defender a sus padres de tres sujetos que llegaron a su finca, en jurisdicción del municipio de Confines, en Santander, a robar el pasado viernes 28 de junio a las 6:30 p. m.



Amarraron a los dos adultos mayores, y el joven se les enfrentó a puño limpio. Los bandidos lo golpearon con un objeto contundente hasta matarlo. La policía desplegó un fuerte operativo durante toda la noche, sin lograr capturarlos.



Es cuando uno se pregunta si de haber tenido un arma el padre de la víctima, habría podido defender a su esposa, su hijo con síndrome de Down y su propiedad. La policía no puede estar en todas las fincas, ni en todas las veredas ni en todas partes, y con el ofrecimiento de recompensas no se recupera una vida; pero la tendencia del Gobierno es a dificultar el porte de armas legalizadas, contraviniendo el derecho a la defensa.

Fabio A. Ribero Uribe

Socorro, Santander

El hacinamiento carcelario

SEÑOR DIRECTOR:



El problema del hacinamiento en las cárceles del país se ha convertido en una verdadera bomba de tiempo. En algunos de estos centros de reclusión, el hacinamiento ha sobrepasado el 200 por ciento, en muchos de esos casos por no definición de aplicación de justicia por los jueces.



Lo paradójico es que mientras todo esto sucede y aumenta, ladrones de cuello blanco que desfalcaron la nación permanecen en prisiones de élite, gozando de la misma protección del Estado mientras se resuelve su situación o se aprueben en el Senado normas que los beneficien.

Rafael Antonio Córdoba Ardila

Bogotá

Reducir las palomas

SEÑOR DIRECTOR:



Aunque las palomas sean consideradas en el mundo un símbolo de la paz, también causan a los seres humanos graves enfermedades. Lo anterior motivó a la Administración de Bogotá a prohibir el suministro de maíz y toda clase de comida a las palomas que habitan en la plaza de Bolívar y sus alrededores.



El ejemplo de la Administración bogotana deberían imitarlo los alcaldes de todos los municipios de Colombia; y es que los excrementos de las palomas son los causantes de una fatal enfermedad de orden respiratorio, como lo señalan importantes estudios científicos que han sido reportados en todos los continentes.



Como consecuencia, las administraciones municipales ahora tienen otra gestión importante, la cual consiste en la disminución de la población de estas aves, objetivo que se puede lograr mediante esta medida. No se trata de promover el asesinato de palomas y otras aves, pero sí de reducir de manera racional su proliferación, o quizás motivar su desplazamiento a otras áreas en donde sea menos dañina la transmisión de la enfermedad que causan al hombre y otros mamíferos.

Jorge Giraldo Acevedo

Íquira, Huila