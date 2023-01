Incertidumbre en las reservas

SEÑOR DIRECTOR:

Su editorial dominical, que pide ‘Rigor en política energética’, recoge muy bien la incertidumbre en que vivimos, causada por la Ministra Vélez al reiterar que el presidente Petro no va a firmar más contratos de exploración de hidrocarburos, lo que ha llevado al derrumbe inmediato del valor de la acción de Ecopetrol, más cuando se apoya en cifras de reservas no certificadas debidamente.

Además, el Gobierno decide retirar al timonel que ha llevado a Ecopetrol a la mejor posición financiera de su historia y encaminarlo desde ya hacia la producción de energías limpias. Entonces, si se termina la existencia actual de petróleo y gas y no hemos alcanzado a contar con el equivalente en energías renovables –solar, eólica, geotérmica, hidrógeno– que emitan menos de CO2, ¿qué hacemos?

De otra parte, ¿de dónde van a salir los recursos que se necesitarán para la implementación de la transferencia energética, estimados en 30 billones de pesos? Tampoco sabemos cuánto petróleo se va a encontrar con los contratos que hoy están pendientes de la firma presidencial, pudiendo aparecer otro Cusiana (?), y si el mundo sigue demandando petróleo, ¿vamos a perder la oportunidad de tener un periodo de vacas gordas para atender las necesidades sociales de nuestros compatriotas? ¿Qué dice el Gobierno a estos interrogantes?

David Guillermo Puyana Silva

Ofensiva de lo positivo

SEÑOR DIRECTOR:

No dejan de sorprender la habilidad e imaginación de los narcotraficantes. Según este diario, en días pasados fueron descubiertas 4,5 toneladas de coca colombiana en un barco con ganado en España. Definitivamente, el narcotráfico es lo peor que la ha pasado a Colombia en su historia. Es un estigma para este país que tiene tantas cosas buenas y positivas. Además de luchar sin descanso contra este flagelo, hay que hacer una ofensiva de lo positivo, buscar mostrar nuestra buena cara; nuestros productos, como flores, café, frutas; hay que promulgar nuestras expresiones de arte, las artesanías y muchas cosas más.

Carmen Rosa Novoa

Prevenir incendios



SEÑOR DIRECTOR:



Los incendios forestales son, a veces, una especie de misterio. Nadie sabe de dónde salta la chispa. Se sospecha que muchas veces son provocados para el aprovechamiento de tierras. En las épocas de verano hay que tener todos los cuidados, no prender fuego en forma desprevenida, no quemar para cultivar -está prohibido- no lanzar colillas prendidas. La Policía debe estar muy atenta. Quemar bosques nativos es un crimen ecológico, pues son prácticamente irrecuperables.

Pedro Samuel Hernández

Metro subterráneo



SEÑOR DIRECTOR:



Muchas personas opinan diariamente sobre la inconveniencia de construir subterráneamente un tramo del metro proyectado para Bogotá. Es inexplicable que el señor Presidente no acepte las objeciones de los entendidos e insista en modificar una obra ya contratada y a todas luces la más conveniente. ¿Habrá alguien entre sus amigos cercanos que lo haga caer en cuenta que son muchos billones que se van a gastar inoficiosamente?

Rosa Armenta de Afanador, Neiva