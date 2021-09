Inasistencia escolar rural

SEÑOR DIRECTOR:

​

EL TIEMPO de 7-20-2021 nos dice que la inasistencia escolar en zonas rurales pasó del 4,8 al 30,1 %, según el Dane y la Universidad Javeriana.



La educación fue de las más perjudicadas por la pandemia. En el 2019, la inasistencia fue del 2,7 %, pero en el 2020 fue del 16,4 % a nivel nacional. En las áreas rurales la inasistencia, que en 2019 fue del 4.8 %, en el 2020 pasó a dicho 30,1%.

El experto en educación Francisco Cajiao calificó esto como “una situación gravísima de la que veníamos alertando...”. Suponemos, desde antes de saberse el saqueo millonario del Mintic, lo cual, desde luego, empeora la situación.



En el peor de los casos, esto puede significar exponer más a esta población al reclutamiento de grupos al margen de la ley. Otra evidencia del menosprecio por las áreas rurales, lo cual no es nuevo. Yo estudié en una escuela rural, pero veo las cosas cada vez peores.

Fidel Vanegas Cantor

Trabajos de alto riesgo

SEÑOR DIRECTOR:

​

La muerte de líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia se volvió una cifra y noticias pasajeras. Solo este año, según el reporte de Indepaz, van 65 masacres, y eso sin contar las amenazas y los peligros a los que están expuestos nuestros demás líderes a lo largo y ancho del país, rogando para no terminar con un final tan desgarrador como el de sus compañeros.



Este quizá, podría ser uno de los trabajos más gratificantes y al mismo tiempo de más alto riesgo. Pues entregarse al servicio de los más vulnerables, a la defensa del territorio y tener la capacidad de amplificar la voz de los demás no es una labor para todo el mundo. Pero sobre todo exponerse a la muerte ante oscuros intereses que siegan la vida sin mediar palabras.

Carol Garzón Lozano

Una demostración de compromiso y esfuerzo

SEÑOR DIRECTOR:

​

Es gratificante ver cómo un grupo de jóvenes a los que la naturaleza les ‘modificó’ su estilo de vida logran grandes triunfos. Ellos normalmente son relegados por la sociedad; incluso, algunos víctimas del conflicto interno de nunca acabar.

Pero con resiliencia, superación, esfuerzo y compromiso con ellos mismos, nos demostraron a todo el país, en los Paralímpicos de Tokio 2020, que cuando se quiere se pueden dar excelentes resultados. Felicitaciones, muchachos y muchachas. Dios los bendiga hoy y siempre.

Delfín Enrique Pájaro Álvarez

¿El olvido del Gobierno?

SEÑOR DIRECTOR:

​

El Gobierno colombiano, como país invitado a la Feria del Libro que tendrá lugar en España, mostró parcialidad política al no incluir en la lista de escritores invitados a muchos de los grandes exponentes de la literatura del país. Será una sorpresa para los españoles cuando asistan al evento, ávidos de conocer no solo la obra de Faciolince, sino al autor en persona –por el gran éxito de la película El olvido que seremos, cuyo director es español– al ver que no fue invitado su autor.

Gabriel Remolina Ordóñez