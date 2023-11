Impuesto predial ecológico

SEÑOR DIRECTOR:

Una política de Estado ha sido reducir los efectos climáticos que generan la deforestación, tala indiscriminada y el mal manejo de los predios en el territorio nacional. Una forma de estimular al propietario de predios rurales sería la de establecer una tarifa diferencial en el pago del impuesto predial de acuerdo al uso de la tierra, definiendo una reducción significativa de los impuestos por esas áreas que están destinadas a matas de monte, bosques, cursos de aguas y cultivos forestales, áreas que serán matriculadas, evaluadas y vigiladas por la autoridad catastral de cada municipio, en compañía de las corporaciones regionales.

Esto permitiría tener un inventario real de áreas dedicadas a generar oxígeno, que estarían bajo la responsabilidad y cuidado del dueño del predio.

Cada propietario registraría su predio diferenciando las áreas de producción y las de reserva ecológica y asume el compromiso de no talar, reforestar, cuidar la fauna y flora en su predio, so pena de sanción pecuniaria establecida. Así se estimularía, se comprometería y se calificaría a los propietarios de predios por su aporte a reducir el calentamiento global.

Jorge Parga

Transformar la escuela



SEÑOR DIRECTOR:

Muy loable que desde el editorial se resalte el trabajo realizado por una institución de carácter oficial. Me refiero al logro que obtuvo el colegio San Francisco, de Pitalito, relacionado con el premio World’s Best School Prize, lo cual debe convertirse en un referente para muchas otras instituciones que aún no trabajan con metodologías o con estrategias basadas en el aprendizaje fundado en proyectos, lo cual permite un aprendizaje más significativo, más cooperativo, sobre todo para la vida. Sin conocer a fondo el proyecto que llevan en dicha institución, uno puede inferir que trabajan con aquellos principios que invitan a relacionar el conocimiento con la experiencia y la demostración, así como a sentirse a gusto con lo aprendido.

Transformar pedagógicamente la escuela y la enseñanza para el mejoramiento de los aprendizajes es la tarea del momento.

Profesor Henry Sarabia Angarita

Transporte en los festivales



SEÑOR DIRECTOR:

Este fin de semana se llevó a cabo el Festival Rock al Parque, el festival gratuito más antiguo de la ciudad y el más importante de América Latina. Sin embargo, no obstante ser un evento de más de 20 años, la Alcaldía de Bogotá aún no soluciona el problema del transporte público para estos eventos, ya que los buses que circulan por el sector del parque Simón Bolívar solo ofrecen servicio hasta las 9 de la noche (cuando el día lunes el festival terminó sobre las 10:30 p. m.), momento en que cientos de personas quedan a la deriva, con dificultad para regresar a sus hogares.

Este es un llamado a la nueva administración que está por entrar para que piense en ampliar el horario del servicio de transporte en los días de festivales, para facilitar así la movilidad en el sector y evitar trancones e inseguridad a quienes han tenido que parar a las malas los últimos buses que los acercan a su destino, o caminar largas distancias para poder encontrar alguna ruta o servicio alterno.

Angie Julieth Cicua Caballero