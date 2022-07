Igualdad con los pensionados

SEÑOR DIRECTOR:

Vuelve y juega: los sabios economistas del país (incluidos el presidente electo, Petro, y su asesor Ricardo Bonilla) sugieren que las pensiones mayores de 10 millones deben pagar impuestos, igual que todas las personas que trabajan y que reciben altos ingresos.

No dicen que los pensionados pagamos el 12 % al sistema de salud. Además, las pensiones altas pagamos el 1 % adicional como impuesto solidario, que no sabemos quiénes lo disfrutan. Resumiendo, ya estamos contribuyendo con un 13 % al erario nacional. Soy un pensionado que no me opondría a pagar impuestos, pero primero deberían de presentar una ley que cobije las pensiones, así: 1) aumento anual de estas, igual al que reciben los padres de la patria y demás altos funcionarios del Gobierno, o bien, igual al salario mínimo. 2) Rebaja del 12 al 4 %, para el pago de la salud, y 3) eliminación del impuesto solidario del 1 %. Así quedaríamos todos en igualdad de condiciones.

Luis Fernando Acero

El momento de ‘los nadies’

SEÑOR DIRECTOR:

Bienvenido el artículo de Vladdo (6-7-2022) en EL TIEMPO, recordando quiénes han hablado de “los nadies” antes de Francia Márquez: Van Gogh, en 1882; Eduardo Galeano, quien se refirió así a ellos: “Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada; que no hablan idiomas, sino dialectos: que no profesan religiones, sino supersticiones; que no son seres humanos, sino recursos humanos; que no tienen cara, sino brazos: que no figuran en la historia, sino en la crónica roja de la prensa. Los nadies que cuestan menos que la bala que los mata”. Vladdo se refiere a los nadies Petro y Francia, con el agregado de que uno fue guerrillero y la otra es negra.



Pero “en más de una ocasión sale lo que no se espera”, para fortuna de los colombianos nadies o de quienes con ellos compartimos sus sentires y sueños. Todo parece indicar que viviremos mejores días. No es suficiente con tener esta certeza, sino estar dispuestos a brindar nuestro aporte.

Fidel Vanegas Cantor

Bogotá

Cuando el feto es un ser humano

SEÑOR DIRECTOR:

Se ha convertido en una verdadera guerra de nervios para quienes están a favor y en contra del aborto su debate. Inclusive, despenalizar el aborto hasta las 24 semanas se ha convertido en arma de convencimiento para muchas campañas políticas. Hay que tener en cuenta que a las 24 semanas el feto ya está conformado y puede sobrevivir fuera del útero con todo y sus cinco sentidos bien desarrollados. No nos engañemos.

De hecho, en 20 semanas ya es un ser humano el feto. Lo reseñan muchos libros de biología y embriología, no las suposiciones del quizás sí o quizás no. El ser en gestación a la 20.ª semana ya siente, late su corazón, expresa dolor y piensa con la capacidad suficiente de autodefenderse.



Con qué moral y ética nos rasgamos las vestiduras cuando hay reporte de tráfico de animales y su maltrato, mientras cientos de miles de infantes no tienen el derecho fundamental de cualquier Homo sapiens sobre la faz de la tierra: el poder vivir, sea el motivo, razón o circunstancia, a favor o en contra de la decisión de su madre.

Fernando Cortés Quintero