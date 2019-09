Humo y olvido / FORO DEL LECTOR

SEÑOR DIRECTOR:



Una vez disipado el humo que produjo la quema de la Amazonia y enfriados los ardores de los ambientalistas, las reses marchan a pacer justo allí donde antes crecían los árboles.



Como respuesta a la catástrofe, en días pasados los presidentes de seis países que comparten el pulmón del mundo suscribieron el Pacto de Leticia por la Amazonia. Hubo compromisos, coctel y discursos, pero después de las fotos todo volvió a la normalidad.



Para detener la deforestación se requiere más que el deseo, se requieren acciones concretas, reales y efectivas, por ejemplo: prohibir rotundamente la tala en las áreas protegidas, criminalizar a los responsables de los delitos de lesa naturaleza, enviar la Fuerza Pública a controlar la frontera verde, no conceder más licencias de extracción minera en nuestras selvas y reforestar los espacios afectados. No olvidemos que ‘obras son amores, que no buenas razones’. No sería justo que las futuras generaciones heredaran un peladero donde otrora reverdeció un bosque. La consigna no puede seguir siendo ‘humo y olvido’.

Marco Antonio Muñoz Rodríguez

Malas carreteras

Cuando nos aprestamos a elegir nuestros mandatarios regionales (gobernadores y alcaldes), bueno sería adelantar un gran debate sobre el estado de las vías de cada jurisdicción, pues lo que se ve no es nada alentador. La responsabilidad de su desarrollo y mantenimiento es deber de alcaldes y gobernadores, pero por lo visto se raja la mayoría, por su poco avance y nulo mantenimiento. En un recorrido efímero encontramos en lo transitado unas trochas que rememoran las primarias del siglo XVIII. Cómo es posible que en las proximidades de Bogotá, en el corredor turístico de Cundinamarca (Gachetá-laguna de Suesca-Cucunubá-Ubaté), un recorrido de menos de 20 kilómetros, su tránsito se lleve más de una hora debido a los baches y cráteres de lo que otrora fue una vía pavimentada.



Esta es una pequeña muestra, pues si esto se vive en las goteras de la capital de la república, qué dirán los viajeros y residentes de los más de cien municipios del departamento. En otro corredor –que, además, conecta con las principales ejes viales (Bucaramanga- la costa Atlántica y Paipa-Sogamoso- Casanare): Villa de Leyva-Gachantivá- Arcabuco–, hoy es un desastre. Para los ciudadanos que van a ejercer el voto el 27 de octubre, es recomendable que analicen las propuestas de los candidatos, pues esta es una acción vital para el desarrollo rural, estudiantil, empresarial y comunitario.

Hugo Artunduaga Salas

Es un asunto de Estado

¿Cómo es posible que en un tema tan serio y delicado como el fracking opine hasta el perro de la casa y hasta las altas cortes se opongan, seguramente sin suficiente fundamento? Si lo hacen Estados Unidos y Canadá, ¿será que están en contra de sus recursos naturales y su biodiversidad? ¿O creen que es una propuesta personal de Duque? ¿Volveremos a cocinar con leña? El fracking no es un problema de gobierno, es un problema de Estado.

Jaime Vanegas Cantor