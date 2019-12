Hora de ser generosos

Señor Director:



Estos son días de fiesta, de compartir, de regalar, de bondad. Esta es una de las épocas más bellas del año. Ya se ha dicho hasta el cansancio que no la empañemos con el mal uso de la pólvora, que no les dañemos el futuro, en especial, a los menores. Ese debe ser un esfuerzo de todos. Es cosa de conciencia.

Pero creo que, en medio de natillas, de buñuelos, manjares y licores, debemos también alimentar el espíritu. Esto se logra siendo generosos y solidarios. A nuestro alrededor, en la calle, en el barrio, en nuestra ciudad, en el campo, hay muchas personas que necesitan.



Hay venezolanos, pero también muchos compatriotas, en estado de pobreza. Hay niños y viejos, hay hogares en los que por falta de un empleo lo pasan mal. La misión es ser generosos en la medida de nuestras capacidades. Así se construyen paz y país. Así se gana la gratitud. Así se anima el alma.



Carmen Rosa Novoa

La vía Ubaté-Chiquinquirá

Señor Director:



Invito al mintransporte para que se baje del helicóptero y pase revista en carro a la vía Ubaté-Chiquinquirá para que se dé cuenta de los enormes cráteres que tiene esta importante carretera, y eso que hace dos años estaba en mantenimiento. Parece que la garantía que dan en esa clase de obras es de semanas, o la interventoría no funciona. En cambio, la doble calzada que pasa al frente de la Universidad Militar, en Cajicá, que se halla en buenas condiciones, la están reparchando. Tenga piedad de nosotros los mortales que pagamos los peajes y combustibles más caros de la región, entre otras cosas, para poder transitar en forma segura.



Jorge Barón Blanco

Cuando llega la vejez

Señor Director:



Ser viejo es una condición no apta para ‘ninguna edad’, es algo que se nos adhiere a nuestro cuerpo, lo advertimos lentamente con el transcurrir del tiempo. Los desplazamientos se hacen más lentos, haciendo caso omiso a la mente; sin levantarse, ya se siente cansancio; chequeos, médicos continuos, comer muy bajo en azúcar y sal, no carne roja, tomar leche deslactosada; piernas, manos y pies se hinchan.



Los viejos se convierten en mensajeros, deben sacar al perro, llevar los nietos al colegio y recogerlos, comprar diariamente los alimentos, pagar los recibos de los servicios, acompañar al que tenga cita médica, madrugar a reclamar el periódico ADN y llenar el crucigrama.



Si el viejito(a) tiene pensión o propiedades que generen renta mensual, el entorno estará motivado, creando un efecto positivo hacia el adulto mayor de parte de sus cuidadores; si se carece de lo anterior, la integridad del artista no estará asegurada.



Luis Daniel Barragán Peña

Bogotá

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co