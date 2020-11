Hora de la solidaridad

Señor Director:



Nuestro país vive un momento muy difícil no solo por la pandemia causada por el coronavirus, que se ha llevado a más de 33.000 personas y ha dejado a muchos empobrecidos o prácticamente en la miseria, sino ahora por el invierno que está causando tragedias en gran parte del territorio nacional. Es doloroso ver a las personas con sus pocos enseres sobre los techos, a miles de damnificados, a personas con el dolor en los ojos por la pérdida de sus familias.

Son tragedias naturales, se dice, pero también está la mano humana, que a lo largo de muchos años ha deforestado sin control. También hay componentes de pobreza. Lo que corresponde hoy es volver a acudir a la solidaridad. Colombia ha sido solidaria, y en esto no nos podemos cansar nunca. En la medida de nuestras capacidades debemos ser generosos.



Quedarse de un día para otro a la intemperie, de brazos cruzados, debe ser un momento muy duro, pero podemos aliviarles en algo a muchos la tragedia.

Lucila González de M.

Reactivación económica

Señor Director:



Esperanzador lo planteado en su editorial del pasado 10 de noviembre, relacionado con algunas cifras de la economía colombiana en medio de la pandemia que nos agobia.



Informaciones del Dane, Fedesarrollo y Confecámaras muestran en la fecha una reactivación de las empresas en todos los sectores productivos. Actores principales de la recuperación son el Gobierno Nacional con sus políticas, aportes y subsidios, la apertura de las ciudades; nuestros campesinos, que jamás dejaron de trabajar, y la tenacidad de los industriales y comerciantes que contra viento y marea lucharon por no desaparecer. Ojalá que aquellos que siguen dando la pelea y otros que la perdieron tuviesen la oportunidad de sobreponerse al mal momento.



A la ilusión y confianza que generan los indicadores económicos solo les hace falta una actitud menos egoísta de algunos grupos políticos que han querido sacarle provecho a la crisis que enfrenta el país.

Mario Patiño Morris

Un día sin desnutrición

Señor Director:



Estupenda idea la de, por razones ecológicas y de salubridad pública, decretar la medida de un día sin carne. Pero está incompleta.



En nuestro país, fácilmente hay millones de niños y hogares en los que, por razones de pobreza, prueban la carne tal vez solo una o dos o tres veces en el año. Entonces, si se destina y se traduce en repartir esa carne a los que pasan el año sin probarla, la medida quedaría completa. Si es por favorecer el entorno en que vivimos de la polución vacuna mientras pasta, sería interesante también –¿o un deber?–, al menos por un día, tratar de contener la desnutrición infantil.



Dirán que no se vale. Ajá, entonces los que promueven la meritoria idea, que promuevan medidas concretas y factibles para frenar la dolorosa e injusta desnutrición de un gran sector de nuestra población. Después de todo, soñar no cuesta nada. Dicen.

lse Bartels L.

Bogotá

FORO DEL LECTOR

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co