Hinchada en México: un aviso

SEÑOR DIRECTOR:

La pelea de hinchas en México, donde se presentaron muchos heridos –dicen que 26 y algunos graves–, es una muestra de que a los estadios, en varios países de este continente, se va con odio a desfogar violencia. A lo mejor, a cumplir una cita casi que a muerte, con el que viste la otra camiseta. Las imágenes son impresionantes.

No puede ser que la pasión por un equipo se haya degradado a tal violencia. Ahí debe de haber algo más, que las autoridades tienen que descubrir. Pero esos hechos condenables, dolorosos y tristes, que daba miedo verlos por televisión, se pueden presentar en nuestro país. Ya hemos visto grescas similares, hinchas peleando, machete en mano, afuera de los estadios o ataques con heridos graves en las graderías de El Campín. Este fin de semana, los de América de Cali y el Cali tuvieron su encuentro violento fuera del estadio.



Lo de México es un aviso para que haya suficiente policía en los estadios y rigurosas requisas, cámaras y carnetización. Barra violenta no vuelve. Tenemos que poder volver con nuestros hijos pequeños a los estadios, como se hacía hace unos años. Hoy da miedo. Y si no hacen nada, los estadios se verán vacíos.

Ángel María Aguilar

¿Hay un ganador?

SEÑOR DIRECTOR:

Que la acción fue provocada, justificada, injusta no tiene relevancia, lo que sí la tiene es la muerte, la destrucción, la desesperanza, la angustia mientras se pone a salvo al familiar, al amigo(a), al extraño. En situaciones extremas todos nos conocemos, como cuando nuestro existir está en inminente peligro de muerte. En una confrontación armada, el saldo final serán miles de muertos y heridos, millones de desplazados que fueron arrancados de la seguridad de sus hogares, del calor y afecto de sus familias. ¿Y los invasores? También sufren, sienten miedo, transpiran como nunca lo habían hecho, duermen mal. La muerte anda con ellos de la mano. La mayoría son jóvenes que han dejado padres, hermanos, esposas, hijos, etc. También fueron arrancados de sus entornos, y la mayoría no quieren estar donde se encuentran. ¿Hay un ganador?

Luis Daniel Barragán Peña

Un llamado a la paz mundial

SEÑOR DIRECTOR:

Es muy preocupante la situación entre Rusia y Ucrania. Debemos pensar en las numerosas familias que intentan huir de las bombas y los ataques a varias ciudades ucranianas. Y también, en el miedo de la humanidad, porque este conflicto no pase a mayores y se involucren otros países.



Me pregunto: ¿por qué hay líderes políticos que buscan dominar e invadir, que solo buscan el poder en vez de dialogar y realizar buenos acuerdos político-económicos para su país? La violencia no es una solución.



El llamado es al fin de la guerra, que podamos volver al dialogo, a tener buenas relaciones con los países vecinos; que no haya rencor entre Estados, que haya solidaridad, tolerancia, respeto y cooperación entre naciones. No dejemos que la ira, el orgullo, la ambición y el poder se reflejen en estos conflictos. Hagamos un llamado a la calma y a buscar soluciones para que se acabe toda esta barbarie y que prevalezca la paz.

Carlos Mauricio Restrepo Carreño