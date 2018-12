Señor Director:



Me refiero a su editorial (02-12-2018) ‘El extravío de la confianza’. Es grave para los pueblos no creer en sus dirigentes ni en sus instituciones porque es un desánimo, una pérdida de fe y de esperanza. Y eso lleva a postraciones, a merma de producción. No creo que sea solo entre nosotros, pero es un mal que no se puede dejar crecer, y eso es lo que tienen que ver los dirigentes a todo nivel. Aquí, una de las peores desgracias es la corrupción y el narcotráfico.

La primera de ellas, consecuencia de la segunda. Por eso se necesitan antídotos como la reforma política, en la que se tiene que pensar en el futuro del país. Se necesita una educación en valores desde la primera infancia y una justicia ejemplar. Tal vez así comience a cambiar la sociedad. La desconfianza también es soledad, pues la gente no siente el Estado, especialmente en seguridad y en lo social, digamos salud y educación. Si esto no se revierte, no habrá confianza, aunque sí haya cosas destacables, luchas y esfuerzos sectoriales: Ejército, Policía… tecnología, reducción de pobreza. Se necesitan más luchas comunes contra los flagelos y menos polarización. Hay que recuperar la confianza, y no da espera.



Ángel María Águila

Gran triunfo femenino

Señor Director:



Los triunfos obtenidos por el Club Atlético Huila femenino en la Copa Libertadores de América 2018, que se realiza en Brasil, no han sido casualidad sino el fruto del compromiso, trabajo y concentración por más de 6 meses con este propósito, en el que el profesionalismo e identidad de las chicas son dignos de destacar, no obstante la indiferencia y poca divulgación y reconocimiento de los medios de comunicación deportivos. El Club opita es Colombia en esta gesta en que disputaba anoche la final para orgullo del fútbol nacional y que servirá de motivación para la realización del campeonato femenino 2019. Felicitaciones merecidas para las jugadoras, equipo técnico y directivos de este glorioso equipo que servirá de base para conformar la selección que habrá de representarnos en futuras competencias. Suerte muchachas, el país entero las apoya.



Gerardo Dussán D. Bogotá.

Una criminal agresión

Señor Director:



Una patrulla de la Policía Nacional Aduanera que hacía control territorial a fin de evitar el contrabando de gasolina en sector de La Guajira en días pasados sufrió una criminal agresión con bombas incendiarias que ocasionaron graves quemaduras a miembros de la institución, las cuales tienen al borde de la muerte a valientes policías. Estos servidores son ciudadanos, la gran mayoría de estratos humildes y campesinos que arriesgan a diario sus vidas por defendernos y hacer respetar la ley. El Gobierno debería aplicar con todo el rigor que la ley lo permite el decomiso de bienes y vehículos a toda persona o empresa involucrada en este criminal delito-negocio de contrabando y compra de combustibles ilícitos. Los distribuidores y consumidores de combustible de contrabando son también directos responsables de estos criminales atentados por propiciar este delito, y como tal deberían ser juzgados y sancionados.



Rafael Antonio Córdoba Ardila.

Bogotá

