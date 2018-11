Hay que mejorar el aire

Señor Director:



Son aterradores los reportajes que diferentes medios de comunicación han presentado sobre la calidad del aire que respiramos los habitantes de las principales ciudades colombianas, aire que nos predispone a contraer alteraciones respiratorias crónicas, malestar general y enfermedades como la epoc.

Los principales causantes de esta situación son los vehículos que utilizan diésel, la gran cantidad de motos en circulación, los automotores muy viejos o mal sincronizados, las fábricas con calderas de carbón, la falta de conciencia humanitaria y la ausencia de controles efectivos de las autoridades competentes. Debemos optar con urgencia por alternativas como el uso de energías limpias, arborizar y mantener ambientes amigables con la naturaleza, estimular la utilización de la bicicleta y reducir la circulación de automotores contaminantes.



Gerardo Dussán D.

Rescatar los viveros

Señor Director:



La Gobernación de Boyacá contó por años con un proyecto fundamental: los recordados viveros. Se trataba de una labor diseñada a través de la Secretaría de Fomento Agropecuario, y estos estaban organizados estratégicamente en diferentes provincias, como bandera de recuperación ecológica.



Eran dirigidos por un ingeniero agrónomo, y en ellos se obtenía suficiente material vegetal de alta calidad, destinado para la reforestación de los campos, así como frutales y material ornamental; en ellos se hacía entrega de fertilizantes y se ofrecían asesoramiento y control.



Estos viveros se mantuvieron aproximadamente hasta el año 2000, cuando el gobernador inició su entrega en comodato a los municipios. De esta manera se inició su abandono. Hoy en día se han convertido en lotes de engorde. Y la reforestación se ha vuelto un negocio rentable.



La Gobernación debe rescatar y revivir estos viveros, que favorecen tanto el medioambiente como el bienestar de los campos.



Carlos Roberto Riaño Sanabria

Tunja

Traslado de los Héroes

Señor Director:



Como algo ya resuelto, que no requiere análisis y nadie podrá detener, el histórico monumento a los Héroes, un ícono y referente para propios y extraños, lo van a mover con el argumento de la construcción de un metro todavía en estudio. Cuántos años y siglos llevan en su sitio el Obelisco en Washington y la Puerta de Brandeburgo, en Berlín, entre muchos otros monumentos, y no se ha detenido el progreso a su alrededor.



Y todavía no se ha dicho lo que nos va a costar. ¿Falta de ingenio, falta de arquitectos o son deseos de gastar plata?



Josué López Jaramillo

