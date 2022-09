Hay que detener el sicariato

SEÑOR DIRECTOR:

En referencia a su editorial ‘Ojo con el sicariato’ (31-8-2022), lo primero que se nos viene a la mente es el doloroso recuerdo de la década de los 80, cuando el narcotraficante Pablo Escobar sembró terror en nuestro país. En ese tiempo hubo tantas muertes, entre ellas de personas valiosas y valientes que pudieron haber cambiado nuestra historia, como Luis Carlos Galán, Lara Bonilla, Guillermo Cano, entre otros. Desde allí se ha incrementado este aterrador delito. El negocio del narcotráfico es tan grande y tan perverso que daña las conciencias y los valores humanos.

El Estado tiene un reto grande. Claro, hay que atacar las economías ilegales, las bandas, sobre todo las fuentes, como los laboratorios y los accesos de la droga a las ciudades. Y hay que atacar las dolencias sociales, en especial la pobreza y el desempleo en la juventud. Miles de jóvenes sin horizontes son presa fácil de estas estructuras criminales. Hay que desarmar a los jóvenes tanto material como espiritualmente. Hay que ofrecerles cultura, deporte, carreras intermedias; hay que ofrecerles algo que los haga sentirse útiles. Y, sobre todo, hay que educar en valores.

Carmen Rosa Novoa

Etiquetado de alimentos



SEÑOR DIRECTOR:

En junio del año pasado, el Congreso aprobó la ley de etiquetado para productos comestibles que sean altos en sodio, azúcares, calorías o grasas saturadas. Esto con el propósito de informar a las personas y advertirles lo que consumen realmente.

Con respecto a esta ley, me pregunto: ¿han sido eficientes estas advertencias? Sería muy bueno que todos tomáramos conciencia de lo que comemos o les damos de comer a los niños.



Más allá de una etiqueta de advertencia, lo mejor sería remplazar todos estos alimentos por otros sanos como frutas, que no requieren de advertencias para poder consumir tranquilamente, y de paso apoyamos a los agricultores del país.

Mariana Barrera Acosta

Canales de atención para tratar el maltrato animal



SEÑOR DIRECTOR:



Hablemos de nuestras mascotas, que para muchos hogares colombianos son parte de la misma familia y una fuente esencial de felicidad en ellas. Pero así como hay unas mascotas que tienen familias amorosas y acogedoras, hay otras que no corren con la misma suerte y están expuestas a dueños descuidados e insensibles que cometen abusos en contra de estas.



Por más entidades en contra de estos abusos, las cifras no disminuyen, por el contrario, aumentan. Tan solo este año hay más de mil casos de violencia y crueldad animal reportados solo en Colombia. Muchas personas difunden estos casos, pero no denuncian por la falta de información que, considero, es la causa principal de esta problemática, ya que no conocemos las diferentes líneas de atención y sitios a los cuales acudir. Las autoridades competentes deben divulgar los canales de atención y otras alternativas para que los ciudadanos podamos aportar a disminuir este mal que nos afecta a todos.

Valentina Carreño Cuervo