Hacinamiento penitenciario

SEÑOR DIRECTOR:

​

La situación de hacinamiento que se vive en las estaciones de policía y en las URI, así como en las cárceles en Bogotá, es como si fuera una película de terror, que se puede resumir en unos campos de concentración, que a estas alturas han sido erradicados en la mayoría de los países del mundo.

Este espectáculo dantesco, en el que el respeto a los derechos humanos es un chiste, mantendrá vigencia por años ante la inacción del Ministerio de Justicia y el liderazgo del Inpec, que cada año aumenta sus ya casi 100 sindicatos ante la indiferencia del país.

¿Quién responderá cuando las asonadas, que son previsibles en estos centros de reclusión, se salgan de control?

Gabriel Remolina Ordóñez

Igualdad en derechos y deberes



SEÑOR DIRECTOR:

​

Desde inicios del siglo XX hasta nuestros días, las mujeres han abanderado extraordinarias batallas exigiendo su derecho a existir como seres humanos, desechando la terrible inequidad a que los machos del planeta las han sometido, levantando su voz para que “por trabajo igual se reciba ingreso igual”, exigiendo respeto hacia su cuerpo y su sexualidad; repudiando la condición de seres de segunda categoría recluidas en el “hogar”, destinadas a una maternidad solitaria y unos oficios caseros nunca reconocidos; tratando de no seguir siendo consideradas un “objeto sexual”.

Pero en esta ‘guerra’ por la igualdad, las mujeres no desechan el ser madres, hijas, hermanas, esposas, primas, amigas, compañeras, personas cuidadoras del otro y de los otros.

Sin embargo no podemos darle a la mujer exclusivamente el papel esplendoroso de la maternidad. Aquella que no lo quiera, o no pueda, o simplemente busque ocupar una razón de vida diversa, es también una mujer en todo el sentido de la vida.

El papel de la mujer no puede seguir siendo el de ¡esclavas, seres destinados a servir al macho, al esposo, al compañero, a la pareja! Mujeres y hombres: somos diferentes, pero iguales en derechos y deberes.

Mauricio Jaramillo-Londoño

Suplicio y multas



SEÑOR DIRECTOR:

​

En enero del presente año escribí en esta sección sobre el suplicio de viajar como turista por la carretera que de Bucaramanga conduce a Santa Marta. Fueron 14 horas, con trancones, peajes, pésima estado vial, con cráteres en todo el recorrido.

Ya me había olvidado de esa pesadilla, pero ahora se aumentó una más. Me llegó un correo del Simit en el que me anuncia que tengo tres comparendos, cada uno de 560.000 pesos, por exceso de velocidad, uno en Aguachica y dos en La Mata, la famosa población donde tocó parar 2 horas por trancón, porque la carretera casi que desaparece al entrar allí.

Resulta que, según el reporte, hay dos cámaras, pero que están ocultas y sin avisos en 700 metros. Y como ya habían pasado no sé cuántos días, no tengo derecho a ningún descuento. ¿Cómo me entero de los comparendos si no me avisan? El correo llegó casi a los tres meses.

Total, fueron horas de trancón y me atracan con multas de $ 1’680.000.

Sacan corriendo al turista. No es justo.

Mauricio Duarte Vergara, M. D., ANM

Bucaramanga