Se llenarán muchas páginas sobre la vida del maestro Fernando Botero, sobre su gloria y su obra maravillosa, sobre su gran generosidad. Pero hay que destacar su personalidad y su valor. Porque él no solo fue un artista, sino que con su pincel expresó su opinión valerosa sobre las heridas de este mundo, sobre la violencia y sobre la necesidad de que hallemos la paz. Fernando Botero no solo fue un artista extraordinario, sino un colombiano que amó a su país, lo defendió y le dio una imagen amable. Aquí, en este país con todos sus dramas, hay gente valiosa, que no puede ser opacada por unos pocos que nos dan mala imagen. Hay que agradecerle toda la vida al maestro Botero y a todos aquellos que nos representan bien y son ejemplo. Gracias, maestro Botero.

Angel María Aguilar

Reflexiono en la figura inmensamente grande que ocupó y ocupa el amplio espacio de los pequeños y profundos mundos de Botero, en todos los mundos, en nuestra historia y la historia toda. Dicen que solo muere de verdad quien olvidamos, y él ya es inmortal en cada una de sus obras... lo que finalmente queda de nosotros cuando abordamos nuestra última estación. ¡Gracias, Botero! ¡Qué orgullo tan medellinense, tan paisa, tan antioqueño, tan nacional!

Ilse Bartels L.

Pagar la ineficiencia del Estado



Estoy aterrada por ver el abuso que quieren cometer contra los ciudadanos al cobrarnos transporte público en la factura de servicios. Es inaudito. Personalmente, por razones de salud, tanto de mi esposo como mía, no podemos usar el transporte público, pero me obligarán a pagarlo.

¿Por qué nos van a echar la responsabilidad de algo que le corresponde al Estado? Pagar la ineficiencia del Estado no debe convertirse en un atropello contra nosotros que con harta dificultad pagamos la factura de servicios públicos cada mes. La ineptitud de este gobierno es abrumadora. Mejor diseñen barreras anticolados y eduquen a la gente para que sea honesta. Muchos ciudadanos pagamos impuestos cumplidamente. Por lo tanto, recursos hay, que no lo sepan manejar es otra cosa.

Ifalia Sánchez P.

Medellín

Otros gestores de paz



Mucho se ha escrito sobre la paz total y sobre los gestores de paz, con argumentos de parte del Estado para justificar las razones de haber nombrado a reconocidos infractores de la ley con prontuarios aterradores y violadores de los derechos humanos. La ciudadanía duda de sus argumentos, porque no ve beneficio alguno al nombrar a estas personas nada gratas para la sociedad. El Gobierno debiera, por el contrario a lo que está haciendo, nombrar personas ejemplares. Con ello enviaría un mensaje al país sobre las bondades y beneficios del proyecto, para así lograr un gran apoyo popular. Es hora de que el Gobierno escuche estos rechazos y clamor de los ciudadanos, quienes nos sentimos ignorados en este proyecto de paz total.

Julio César Patiño Díaz