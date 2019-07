Giulianas, Shariks, Danielas, Milenas...

Señor Director:



Dicen que 55 niñas son violadas diariamente en Colombia...



Que el monstruo que violó y asesinó a Sharik, de 10 añitos, había sido encarcelado y liberado 3 veces.



A Uribe Noguera, 50 años o más de prisión por su monstruosidad con la pequeñita Giuliana, de 7 añitos.



Los miles de niñas violadas en las Farc siguen sin la mínima justicia.

Ahora, como desde hace años, se pide la cadena perpetua y hasta pena de muerte para los abusadores, violadores y asesinos de niñas y niños.



¿Para qué pena perpetua si la realidad es que el peligro, a partir de la realidad, es que esas bestias raramente son encarceladas, y si lo son, salen en pocos días o meses a seguir violando?



El tema único es el de la justicia. Mientras tanto, es solo seguir debatiendo sobre la leche derramada y nada más.



Ilse Bartels L.

Sociópatas o psicópatas

Señor Director:



El comportamiento patológico de ciertos individuos permite concluir que no son aptos para vivir en sociedad. La cárcel permite, precisamente, aislarlos para evitar poner aquella en riesgo. Un asesino o un violador en serie están considerados dentro de las categorías de psicópatas o sociópatas, con poca o ninguna probabilidad de rehabilitación. Sin incluir los daños causados a las víctimas y sus familias, no hay razón justificada que impida optar por la cadena perpetua como castigo.



Wadid Arana

Cartagena de Indias

‘El paganini Arias’

Señor Director:



Me refiero a la columna del domingo pasado de Mauricio Vargas, sobre el exministro Arias, en la que describe tanto el talante del exministro como la situación que lo enmarca. Increíble que los odios políticos a su exjefe Uribe hayan llevado a que los magistrados lo condenaran tan duro por un programa que aunque él ideó, nunca controló ni supo de las desviaciones que sufrió por los beneficiarios. Y la desproporcionada benevolencia con que se trata a Santrich, Márquez y el ‘Paisa’... Colombia es el mundo al revés en materia de justicia



Hugo Roa Rodríguez

Cuando se quiere se puede

Señor Director:



‘¿Quiere saber cómo fue que acabaron con la corrupción en Singapur?’. Esta excelente columna del magnífico periodista Juan Gossain, aparecida el jueves 11 de julio en EL TIEMPO, deberían leerla todos los ciudadanos para que tengamos plena conciencia del daño que nos hacen los corruptos. ¿Se preguntaron alguna vez cuántas maravillas en educación, salud, seguridad y desarrollo se podrían hacer en el país si no existieran estos seres execrables, que deberíamos despreciar y abominar hasta lograr que la justicia opere como es debido? ¡Por esa causa sí que vale la pena marchar en masa y enrostrarle a cada uno de ellos, con nombre y apellido, el daño que hacen al país y a sus compatriotas! Pero se necesita verdadera voluntad del Gobierno, responsable, con la Rama Judicial, de encarcelar sin miramiento a cada corrupto; ¡que paguen, ojalá con trabajos forzados, todo el daño que nos hacen! ¿Es tan difícil? Si se pudo en Singapur...



Haydée a. Chiapero B.

