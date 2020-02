Fotomultas y sentido común

Señor Director:



La sentencia de la Corte Constitucional sobre las fotomultas es un indicio más de que dicha Corte legisla para Dinamarca y no desde Cundinamarca. ¿El ilustre magistrado ponente de esa sentencia le podría explicar al país cómo pueden las cámaras detectar la cédula del conductor para hacer efectiva la fotomulta? Es una sentencia que ratifica el dicho popular de que ‘el sentido común es el menos común de los sentidos’.



Rodrigo Jaramillo Correa

Anécdotas de la séptima

La noticia es oficial: TransMilenio no irá por la carrera séptima, así que lo ocurrido en ella, los personajes callejeros históricos de ayer, de leyenda o del chisme anecdótico, quedan protegidos y podrán regresar en el recuerdo. Es el caso de aquel popular, chistoso y aristocrático cachaco que malgastó juventud, billete y posición social por ir, entre copa y copa, de picos pardos con las bellas y las otras. Se relata que, abrumado por las deudas, cuando alguna vez lo perseguía el tendero de la esquina apresuró el paso y al llegar a la calle 10.ª entró a la funeraria Gaviria, recién fundada, y se escondió en un ataúd. Y al ser localizado, el cobrador, muy enfurecido, le gritó: “Gran carajo, págueme”. Y este contestó: “¡Imposible!, estoy muerto de la pena”.



Miguel Roberto Forero García

Todo somos dignos de respeto

Aunque ya ha pasado tiempo desde cuando se inició la migración venezolana a Colombia, escucho, cada vez con más frecuencia, insultos hacia aquellas personas que llegaron a este país buscando un guiño de esperanza. Pero, en una sociedad en la que hasta los medios y personas influyentes contribuyen a construir este discurso xenófobo, es de esperarse que esto ocurra. Columnas de opinión e información que circula por las redes acrecientan el descontento colombiano hacia otros que, aunque no lo vemos, son indistintos de nosotros.



Grandes guerras se han desencadenado por suponer que una nación es superior a otra. Sin entrar a discutir sobre la situación política del país vecino o sobre lo que ha desencadenado la migración en Colombia, podríamos hacer una sociedad más solidaria, reconociendo que somos todos humanos, dignos de respeto y de derechos.



Paula Valentina Rodríguez

‘No hay agenda’

Esta frase se ha vuelto una constante en las EPS para denegar un oportuno servicio, perjudicando enormemente a los usuarios, pues los obliga a comparecer en diferentes días para averiguar si la desdichada ‘agenda’ ya fue habilitada. Demuestra que a dichas entidades les importan poco el padecimiento y las incomodidades de los pacientes, al omitir una programación anticipada de los servicios que está obligada a prestarles, actitud que debiera ser sancionada por la Supersalud o el ministerio del ramo. El usuario no tiene por qué ser víctima de esta negligencia. Vicios como este se incrustan en muchas entidades en perjuicio de la gente, ante la complacencia o el mutismo de las autoridades. Alguien debe ponerles coto.



Héctor-Bruno Fernández Gómez

