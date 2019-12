La obra de Peñalosa

Señor Director:



¿Cómo puede ser posible que un alcalde que ha ejecutado obras eficientes a un ritmo impresionante por toda la ciudad, pero sobre todo para las personas más humildes y necesitadas, con colegios públicos, centros Felicidad, ciclorrutas, hospitales, vías, firma del metro, nuevos buses de TransMilenio, metrocable, proyecto del río de Bogotá, etc., tenga un 25 por ciento de aceptación de los bogotanos?

Y, solo por citar un caso, que un alcalde haya salvado las vidas de muchas personas, incluidos niños, de un infierno tan tenaz como el Bronx y a su vez lo convierta en centro de aprendizaje y desarrollo para el bienestar de ciudadanos de escasos recursos, ¿los bogotanos no le reconocen esta labor? Y también fueron el Cartucho y la recuperación de San Victorino en su primera alcaldía. En este ejemplo se ve la gran calidad humana del señor Peñalosa. Pero también el temple y la fortaleza de recuperar ese sector de la ciudad a cualquier costo, pues en ese antro operaba una peligrosa mafia de criminales.



¿Entonces por qué esa favorabilidad tan baja? Los seguidores de Gustavo Petro le hicieron la guerra a través de la redes, con injurias de todo calibre. Excelente su sección de Bogotá, en EL TIEMPO, sobre las obras que deja Peñalosa, en mi opinión, el mejor alcalde de la ciudad de Bogotá.

Ricardo León

Uber no tiene ‘muñeco’

Señor Director:



Se dice que los monopolios en nuestro país están prohibidos. ¿Y lo son los taxis? ¿Quién compite con ellos en su atención, seguridad, valores, etc.? Me considero un miembro más de la familia del sistema de servicios prestado por Uber, pues sé cuánto vale el servicio, me dan seguridad y, en especial, la tranquilidad, que ahí su ‘muñeco’ esta ‘durmiendo’ y, cojan el camino que cojan, sé que lo están haciendo con finalidad de un mejor servicio, no buscando que la cuenta vaya subiendo.



El servicio del sistema es bueno. Que hay parámetros por solucionar, pues ahí están los entes de control para que le den solución a ello, pero parece ser que lo más fácil es sacar el sistema del mercado. De todos es bien conocido que la competencia en las empresas trae para el ciudadano una mejor calidad y mejor servicio. Nada de monopolios.

Mariella Castaño D.

Medidas de movilidad

Señor Director:



Confío en que el nuevo secretario de Movilidad, que asume el cargo el 1.º de enero de 2020, tome la inmediata decisión de convertir en tránsito mixto los carriles de solo bus entre las calles 92 y 94, sentido oriental, y de la calle 100 a la 92, sentido occidental de la carrera 7.ª de Bogotá, así como quitar el paradero de bus ubicado en el costado oriental de la 7.ª entre las calles 92 y 93. Todos los conductores de vehículos automotores se lo agradeceremos, y notará un cambio inmediato de movilidad en ese sector de la ciudad.



Curiosamente, en estos días acaban de levantar los reductores de velocidad en la carrera 5.ª entre las calles 72 y 69, que fueron instalados en esta administración. Valdría la pena que un concejal asuma el reto de averiguar el costo de cada reductor y los miles de señales instaladas en cada rincón de la ciudad, como también el costo de los estudios para la instalación de estos.

Francisco Javier Cajiao G.