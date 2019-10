Retos para el nuevo alcalde / FORO DEL LECTOR

Señor Director:



Se dice que no se compre o se dé limosna en la calle. Pero Bogotá se ha vuelto de mendigos, y ya no sabe uno cuándo es por necesidad urgente o cuándo personas que cargan niños de brazos los utilizan o en realidad no tienen con quién dejarlos. Y comprar comida preparada en la calle tampoco lo aconsejan por asuntos de salubridad. Y los vendedores invaden. Pero es gente que vive de ese negocio. Hay zonas por donde no se puede ni caminar. No solo por los vendedores, sino por los vehículos sobre los andenes y en la propia calle, donde muchos carros son locales comerciales. ¿Qué hacer? Sin duda, la mendicidad y los vendedores ambulantes tienen que ser una preocupación del nuevo alcalde. Organizar a los informales es prioritario.Carmen Rosa Novoa

Después de 77 años de promesas incumplidas, se adjudicó en Bogotá la concesión para que empiece la construcción de la primera línea del metro. Sin lugar a dudas, es un avance gigantesco para la capital colombiana. Más allá de que las grandes ciudades del mundo ya tienen metro desde hace muchos años, es un progreso y un logro del que nos debemos apropiar no solo los bogotanos, sino los colombianos en general.



Ya se adjudicó la licitación, que en realidad fue muy compleja. Ahora falta lo más difícil. Los ciudadanos nos preguntamos si se cumplirá con los tiempos para la construcción del metro, si todo saldrá según lo acordado. Esto se debe a que la credibilidad en este tipo de obras se ha visto afectada por un sinnúmero de proyectos inconclusos y con diversos problemas. Como ciudadano, espero que todo lo que se prometió se cumpla, que podamos ver este gran proyecto finalizado y operando en óptimas condiciones. ¡El metro de Bogotá tiene que ser una realidad para el 2025!Brayan Esneyder Solano Acero

Después de las críticas justificadas de la comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, hace unos meses a la dictadura de Maduro, así como de haber establecido hace pocas semanas la misma ONU una comisión especial para investigar violaciones de los derechos humanos por ese régimen, es una auténtica injuria a la humanidad que dicho organismo admita en su seno a Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos. La ONU está llamada a una reestructuración urgente, so pena de seguir desacreditándose y ser una institución que no pesa en la escena internacional.Juan Guillermo Durán Mantilla.

