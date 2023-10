¡Otra guerra!

Señor Director:



Guerras y más guerras. Muerte y más muerte. Los seres humanos modernizamos las armas y agudizamos los odios. Esa mezcla de pólvoras es trágica. Lo que está pasando en Ucrania es absurdo y doloroso para la humanidad. Miles de muertos, desplazados, ruinas, pobreza. Y ahora Hamás ataca a Israel y ya van centenares de muertes de lado y lado. ¿Por qué? Solo queda que las diplomacias funcionen. O que Dios extienda su mano y apacigüe las aguas, porque es el pueblo el que termina sufriendo la tragedia. ¡Qué tristeza!



Carmen Rosa Novoa

¡Que haya justicia!

Señor Director:



Se demoraba la JEP para decidirse a tomar los casos de abusos y violaciones, también y ojalá sea así, de los capos e integrantes de las Farc y de todas las agrupaciones violentas, en los que sucedía y sucede, que las niñas, las jóvenes y aun las mujeres adultas son consideradas botín de guerra. La JEP debe tener compromiso con las víctimas, demostrando que violar niñas desde los 10, 11, 12 años y en general no pueden estar permitido porque son crímenes de lesa humanidad, dentro de las ventajas del “fuero político” y menos, se pase por encima, tratando estas aberrantes y sistemáticas violaciones con la “disculpadora” figura de “delito conexo político”, lo que sería también otra aberración. Y para que no se siga repitiendo lo que ha sido tan común, por desgracia, de que “la peor forma de la justicia es la justicia simulada”, sentencia que nos dejó el sabio griego, Platón.



Ilse Bartels L.

Invasión de ratas

Señor Director:



La invasión de ratas a la ciudad tiene origen en la falta de recolección apropiada de las basuras, a pesar de que en la factura del EAAB el servicio de aseo acapara el 60 % del costo total con incrementos de más del 1 % cada dos meses. También al arrojo de escombros por doquier por los informales, además del vaciado sobre el andén de las canecas públicas de basura y la rotura de las bolsas por indigentes. Sumado al hecho de que muchos dueños de mascotas acostumbran a dejar sobre el andén las heces de sus mascotas y no dentro de las canecas. Para no abundar en la mala gestión de la Uaesp y el mal control de la Alcaldía a los operadores de aseo. Roedores, zancudos y las palomas canequeras vienen a recordarnos que ello no es propio de una ciudad capital de un país.



Mayo Monroy

El Niño y problemas de energía

Señor Director:



El Gobierno y las hidroeléctricas alertan sobre la sequía que se aproxima por el fenómeno de El Niño. También advierten sobre los posibles y casi seguros cortes de energía. Muchos no tuvimos que vivir los apagones de la hora Gaviria y pensamos que gracias a la “nueva” infraestructura eléctrica, el país ya no volvería a pasar por esto.



De hecho, estábamos confiados debido a que el país vende energía a Ecuador. Sin embargo, el cambio climático nos ha alcanzado, nos confiamos en el orgullo de ser uno de los países con la mayor riqueza hídrica del mundo, por lo que ahora no podemos responder a los retos mundiales, a los que se les suman los problemas empresariales y económicos de toda la vida.



Angie Julieth Cicua Caballero

Bogotá

