Por la protección de la niñez

Señor Director:



Es horroroso leer noticias sobre el asesinato de niños, incluidos los que suceden en otras partes del mundo, como el caso de Tailandia. En Colombia tenemos infinidad de normas sobre cómo hacer eficaz el derecho de los niños y la familia, pero todo al parecer se queda en los anaqueles de los organismos del Estado, sin que se actúe de manera contundente, no tanto para aplicar normas, sino para prevenir que esto siga sucediendo.

El Ministerio de Educación, por ejemplo, debiera ya ponerse al frente para hacer efectivo el derecho a la educación con los tres años de preescolar, pues un niño en la escuela puede estar mucho más seguro que estando al cuidado de personas sin las capacidades para atenderlo y protegerlo. Es loable que se plantee la garantía del derecho a la educación superior, pero, desde mi punto de vista, es también urgente que los niños tengan acceso al preescolar de los tres grados, como es también urgente para que desde la escuela se contemplen los espacios para formar a la familia en la garantía de los derechos de las niñas y los niños, al igual que los maestros de preescolar puedan tener un número de niños que permita realizar educación más personalizada.



Profesor Henry Sarabia Angarita

Que hagan producir la tierra

Señor Director:



Que la entrega de las 297.482 hectáreas que el director de la Agencia de Tierras (ANT), Gerardo Vega, realizará a 10 comunidades indígenas que habitan en el Putumayo, Cauca, Antioquia, Córdoba, Tolima y otros departamentos sea vigilada para el cultivo de alimentos, con el fin de subsanar el hambre que el país está padeciendo, como lo aseguraron en campaña el Presidente y la Vicepresidenta.



Que no seamos más víctimas del engaño que hemos tenido que afrontar: que una vez tengan los títulos se duerman en los laureles y continúe el hambre, con la disculpa de que no tienen con qué cultivar; que el señor Presidente y el director de Tierras les comuniquen a los colombianos los resultados.



José Antonio Muñoz López

Último tren para el Eln

Señor Director:



¿Cuántos intentos de paz lleva el país con el Eln? El fracaso es atribuible, en buena parte, a los atentados y las acciones terroristas que siguió cometiendo este grupo guerrillero en medio de los diálogos. En esta oportunidad deben dar claras muestras de querer realmente llegar a acordar un fin del conflicto. No solo con un cese del fuego, sino con acciones como la liberación de los secuestrados que tienen en su poder y no dilatando más los diálogos. Deben saber que la gente ya está cansada de tanta muerte y de tanto atropello. Este país, especialmente el campo, necesita poder trabajar y producir en paz.



Debemos apoyar todos los intentos de pacificación, y ojalá esta organización entienda, de una vez por todas, que no se puede bajar de este último tren.



Ángel María Aguilar

