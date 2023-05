Vía ilegal cerca de Chiribiquete

SEÑOR DIRECTOR:



Ya que en Colombia no nos preocupamos por la tala de bosques en nuestro territorio, EL TIEMPO (8-5-2023) informa que una organización internacional como la Sociedad Zoológica de Fráncfort (FZS), utilizando satélites e imágenes, ha captado que desde el 20 de enero de 2023 actores al margen de la ley iniciaron la apertura de una nueva carretera al norte del resguardo indígena Llanos del Yarí, Yaguara II, ubicado en los departamentos del Meta y Guaviare, zona que colinda con el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete. Encontraron que habían realizado la tala de 241 metros de bosque diarios y que en tan solo 45 días se abrió esta vía ilegal que tiene 12 kilómetros de largo por 8 metros de ancho y está a solo 4 kilómetros de Chiribiquete.

Esta alerta debe llevar a que el Gobierno Nacional verifique de inmediato e impida continuar, no solo con la tala de bosques sino con la apertura de esta vía que es lógico predecir será una nueva ruta para el narcotráfico. La Presidencia de la República, la Agencia de Parques Nacionales, los Ministerios de Transporte y de Agricultura, así como el Ejército Nacional y la Policía, deben actuar ipso facto para detener esta ilegal construcción.

Fredi Becerra Mosquera

El placer de comer en Barranquilla...

SEÑOR DIRECTOR:



En esta cálida ciudad portuaria cosmopolita y multicultural, comer, entre otras cosas, es un placer. Las familias tradicionales de la ciudad importaron sus recetas del Líbano, Siria y Palestina. Son hogares en los que las tradiciones están vivas y se fusionan magistralmente con la típica comida costeña en los más tradicionales y pintorescos restaurantes de la ciudad y sus alrededores. Es muy especial sentarse a almorzar pescado fresco, patacones y arroz con coco, entre diversos manjares, a orillas del río Magdalena y en sus playas cercanas; Puerto Colombia, Salgar y Sabanilla; Puerto velero, el complejo náutico más completo y moderno del país. Precios cómodos, ambiente agradable, playas limpias a solo 40 minutos de una Barranquilla próspera y querendona, la ciudad de todos. En hora buena...

Diana Guerrero Diab

Las reservas y la exploración petrolera



SEÑOR DIRECTOR:



El nuevo ministro de Hacienda, en entrevista con Yamid Amat, reconoce que la prohibición de la exploración de nuevos yacimientos de petróleo y gas se tomó con base en las reservas probadas y esperadas, con información sin mucho sustento técnico. Manifestó que la ANH presentará durante el mes de mayo el estado real, producto de la información actual que esta entidad terminará de procesar con base en los contratos vigentes y los que devolverán sus pozos al Gobierno por problemas de orden público.

Mi propuesta es que estemos atentos a sus resultados y el Gobierno proceda en consecuencia. Y si los tiempos de las reservas no se compadecen con las expectativas, hagamos un reversazo que rectifique la prohibición en pro de las finanzas del país, que faciliten resultados que reduzcan la terrible brecha social existente. El bien de los colombianos por encima de los dirigentes de la cartera.

Gabriel Remolina Ordóñez

