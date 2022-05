Ausencia de los padres

Señor Director:



Muy satisfactorio que desde la nota editorial se toquen los temas relacionados con la educación y, sobre todo, que se aborde la problemática que se vive en la escuela y sus entornos.

Siempre se ha resaltado la importancia de la familia en la educación y formación de los niños, niñas y jóvenes; el problema es que la inmensa mayoría de los niños, por lo menos de la escuela pública, carecen de familia, bien porque sus padres los han abandonado o porque viven ocupados en sus quehaceres para rebuscarse el sustento diario. Cuando a los niños se les pregunta sobre qué es lo que más les hace falta, la respuesta es tener un padre y una madre que se preocupen por sus quehaceres, que les hablen de sus vidas, que dialoguen con ellos y no los maltraten ni les digan que no sirven para nada.



Uno de maestro se siente impotente en el aula, al ver tanta problemática y sin tener ni los tiempos ni las herramientas adecuadas para atender dichas problemáticas. La escuela, hoy más que nunca, debe preocuparse por atender y desarrollar las competencias socioemocionales, antes de estar centrada solo en preparar a los muchachos para las pruebas Saber, si no queremos que el problema se siga agravando.



Profesor Henry Sarabia Angarita

Facatativá

Nombrar técnico de la Selección

Señor Director:



Ahora que la Selección Colombia quedó eliminada de la Copa Mundo 2022, es hora de que los directivos del fútbol comiencen el trabajo del nuevo diseño de su talento humano con técnico extranjero. Lo logrado por Pékerman es claro testimonio de que se debe seguir en la línea de reingeniería extranjera, que tiene que darse con más amor y cariño por el país de la trilogía: directivos-cuerpo técnico-jugadores. A la vuelta de la esquina está la Copa América 2023, que se transmuta para la Copa Mundial del 2026. Que no se repita una desafortunada coyuntura como la de esperar siete meses para nombrar oficialmente el remplazo de Pékerman, vacío que enfrió el dinamismo de la Selección. Una increíble muestra de dejadez e indiferencia, que no tiene perdón de Dios.



Rogelio Vallejo Obando

Presencia del Estado

Señor Director:



El paro armado del llamado ‘clan del Golfo’ a raíz de la extradición de ‘Otoniel’, uno de los peores criminales de la historia de este país, debe poner a pensar al Gobierno y a las Fuerzas Armadas. Es un grupo con el poder que le da ser unos de los principales productores de coca. Un poder armado que mata, recluta, somete y desplaza. Así que la lucha del Estado tiene que ser contra el narcotráfico, en los cultivos y en toda la cadena de producción, en especial persecución a los laboratorios y a las rutas. Se necesita que se haga inteligencia, que haya mucha presencia militar y que se proteja a la población civil y se la convenza con hechos de que debe confiar en los representantes del Estado. La presencia gubernamental no debe ser de un día ni limitarse a lo militar. Hay muchas zonas donde se necesitan más salud, justicia, tecnología, educación, vías de comunicación y, sobre todo, oportunidades para la juventud, que se ve muchas veces sin horizonte y expuesta a ofertas de malos caminos.



José Francisco Piñeres

